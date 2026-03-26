27일 기온은 따뜻하지만, 미세먼지 농도는 짙을 것으로 예상된다.

전국 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준으로 높을 것으로 보이며, 수도권과 강원영서는 오전과 밤, 광주는 늦은 밤에 '매우 나쁨' 수준으로 농도가 오를 전망이다. 수도권과 강원영서, 세종, 충북의 일평균 초미세먼지 농도는 비상저감조치 발령 기준인 50㎍/㎥를 넘길 것으로 보인다.

국립환경과학원은 대기 정체, 기류 수렴으로 대기에 미세먼지가 계속 축적되면서 낮부터 북서풍을 타고 미세먼지가 추가 유입될 것이라고 전했다.

대기 중 먼지로 낮 동안 연무(먼지 안개)가 끼는 곳도 있을 것으로 보인다. 오전엔 인천·경기서부, 충남·호남을 중심으로 가시거리를 200m 미만으로 제한하는 짙은 안개가, 나머지 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 낄 전망이다.

27일 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 15~25도일 것으로 보인다. 대구와 경북 경산, 경남 창녕은 낮 기온이 25도까지 오를 전망이다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 7도·20도, 인천 7도·15도, 대전 6도·21도, 광주 8도·21도, 대구 7도·25도, 울산 8도·23도, 부산 10도·20도다.

강원내륙·산지를 중심으로는 일교차가 15~20도로 크게 나는 지역이 많을 것으로 보인다.

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대기는 계속 건조할 전망이다. 수도권·강원내륙·대전·충북·경북 등 건조주의보가 내려진 지역 외에도 화재에 각별한 주의가 필요하다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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