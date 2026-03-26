연간 최대 800명 숙련 외국인력 공급 기대

외국인 유학생을 지역 제조업 핵심 인력으로 정착시키는 '육성형 전문기술학과'가 출범한다.

법무부가 26일 오후 경기 과천시 정부과천청사에서 개최한 '육성형 전문기술학과' 지정 전문대학 16개교 현판 및 지정증 수여식. 법무부 AD 원본보기 아이콘

법무부는 26일 오후 경기 과천시 정부과천청사에서 지역 산업의 미래를 선도할 '육성형 전문기술학과' 지정 전문대학 16개교에 현판 및 지정증 수여식을 개최했다.

육성형 전문기술학과(K-CORE, E-7-M)는 한국어 능력과 전문 기술력을 겸비한 유학생을 체계적으로 육성하여 지역 제조업 현장의 핵심 인력으로 정착시키기 위한 제도다. 한국어 요건(TOPIK 3급)을 갖춘 경우 유학비자발급 시 필요한 재정요건이 면제된다. 시간제 취업 시간도 현행 30시간에서 35시간으로 늘어난다. 또한 졸업 후 전공 관련 업체에 취업 시에는 취업비자(E-7-M)를 발급받으며, 향후 거주(F-2) 자격 신청 시에도 우대된다.

육성형 전문기술학과는 올해 3월 첫 수업을 시작한다. 이번 사업에는 수도권 6개교와 지방 10개교가 선정됐다. 법무부는 이번 사업을 통해 연간 최대 800명의 숙련된 외국인 기술 인력이 지역 중소기업에 공급될 것으로 기대하고 있다.

정성호 법무부 장관은 "이제는 부족한 인력을 해외에서 직접 도입하던 방식에서 벗어나, 우리 대학에서 길러낸 우수 인재를 지역에 정착시키는 선순환 구조로 나아가야 한다"고 했다.

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이어 그는 "전문대학이 산업 현장에서 허리를 지탱하는 핵심 인재 양성의 요람이 되어줄 것"이라며 "정부도 유학과 취업비자 제도개선 등을 통해 대학의 성장과 민생경제 활력을 적극 뒷받침하겠다"고 했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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