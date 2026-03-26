경기도일자리재단이 26일 화성시 서신면 제부도 해안산책로에서 환경보전 활동을 펼쳤다.

도 일자리재단 임직원들은 이날 '경기바다 함께해(海)' 1분기 활동 일환으로 제부도 해안산책로 일대에서 해양 쓰레기를 수거하고 주변 환경을 정비했다.

사전 안내에 따라 해안가에 방치된 생활 쓰레기와 부유물을 집중 수거했으며, 참여자들은 해양 생태계 보호의 중요성을 공유했다.

경기도일자리재단 임직원들이 26일 제부도 일대에서 연안정화활동을 벌인 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도일자리재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 임직원의 환경 인식을 높이고 공공기관의 사회적 책임 이행을 강화하는 계기가 됐다. 지속적인 해안 정화 활동을 통해 깨끗한 경기바다 조성에 기여할 것으로 기대한다. 재단은 차주 노사상생 지역탄천봉사를 이어가며 조직 내 ESG 실천 문화 확산을 추진한다.

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윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "경기바다 함께해(海) 활동은 임직원이 직접 참여해 환경보호를 실천하는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 지속적인 환경정화 활동을 통해 지역사회와 함께하는 공공기관 역할을 강화하고 경기 바다의 건강한 환경 조성을 위해 앞장서겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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