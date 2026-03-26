경복대 일자리플러스센터, 제이엠커리어 북부지사와 업무협약
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경복대학교 대학일자리플러스센터가 지난 24일 제이엠커리어 북부지사 및 의정부지사와 청년 취업 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
이날 협약에 따라 두 기관은 구인·구직 정보 공유 및 홍보, 취업 지원 서비스 상호 협력, 직업능력 향상 교육 제공 및 취업 전략 교류 등 다양한 분야에서 협력하게 된다. 또한 청년 취업역량 강화를 위한 프로그램을 공동 운영한다.
경복대학교 대학일자리플러스센터가 지난 24일 제이엠커리어 북부지사 및 의정부지사와 청년 취업 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 경복대학교 제공
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두 기관의 협약 기간은 1년으로, 별도 의사표시가 없을 경우 자동 연장된다. 아울러 지속적인 정보 교류와 협의를 통해 협력체계를 강화해 나갈 예정이다.
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황선영 경복대 대학일자리플러스센터장은 "이번 협약을 통해 청년들에게 보다 체계적이고 실질적인 취업 지원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 내 유관기관과 협력을 확대해 청년 취업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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