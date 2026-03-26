성보빈 국민의힘 경남 창원특례시의원이 최근 제기된 선거구민 추석 선물 제공 및 당비 대납 의혹에 대해 전면 부인했다.

성 시의원은 26일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지난 18일부터 지역 언론에서 저의 기부행위 및 당비 대납 의혹을 제기했다"며 "선거관리위원회 조사도 있기 전에 마치 큰 죄를 지은 것처럼 보도했고, 일반적 취재의 기본 절차를 무시한 채 신빙성 없는 제보자 한 사람 말만 듣고 실명으로 보도했다"며 억울함을 호소했다.

그는 "하루빨리 진실을 밝히기 위해 선관위에 신속히 조사해 달라고 여러 차례 요청했으나 선관위 일정에 따라 조사가 늦어진 것"이라며 "최근 조사를 받았고 모든 관련 자료를 제출해 처분 결과를 기다리고 있다"고 말했다.

성보빈 국민의힘 경남 창원특례시의원이 최근 불거진 명절 선물 제공 및 당비 대납 의혹에 대해 해명 및 반박 회견을 하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이어 '선거구민에 명절 선물 제공' 의혹에 대해 "해당 제보자는 지속적 유대관계와 개인적 친분을 이어온 사람일 뿐, 선거구 지역민이나 연고자가 아니기 때문에 공직선거법상 기부행위 제한 대상이 아니다"라며 "오랜 친분 관계에서 비롯된 일상적, 의례적 행위일 뿐이었다"고 해명했다.

'당비 대납 의혹'에 대해서는 "전혀 사실이 아니다"라며 "개인정보보호법에 따라 자세히 말할 순 없지만 객관적 자료나 뒷받침 자료를 모두 제출해, 조만간 진실이 밝혀질 것"이라고 했다.

또 "의혹을 받은 당사자는 지역구민도 아니며 현재 언론중재위원회와 의혹을 보도한 언론 인터뷰를 통해 당비 대납 의혹이 사실이 아니라는 것이 밝혀지고 있다"고 덧붙였다.

민주당을 비난하는 비속어를 사용한 점에 대해서는 "공인으로서 신중하지 못해 시민분들에게 죄송하다"며 "깊이 반성하고 있다"라고 사과했다.

다만 성 의원은 이번 논란이 '더불어민주당의 악의적 정치 공세'이자 '선택적 정의를 나타낸 행위'라고 주장하며 강하게 비판했다.

그는 "더불어민주당이 우리 지역에서 보수를 말살하기 위해 힘없는 청년·여성의원이자 최연소 창원시의원인 저를 선택한 것 같다"며 "아무리 정치판이 마타도어와 흑색선전, 네거티브로 난무한 곳이라도, 정확하지 않은 자료로 청년정치인 한 명을 이런 식으로 호도하는 것에 유감을 표한다"라고 반발했다.

그러면서 "지난 2월 경남선관위가 민주당 소속 창원시의원에 대해 지역구민 50여명을 대상으로 사전선거운동 및 기부행위를 한 혐의로 경찰에 고발했다"면서 "그 의원은 익명 처리됐으나 저는 의혹 단계에서부터 실명이 공개돼 막대한 피해를 입고 있다"라고 호소했다.

AD

성 의원은 "향후 의혹 보도에 대해 명예훼손 및 모욕죄, 허위사실 유포, 공무집행방해죄, 스토킹범죄 등 사실관계를 토대로 강력한 법적조치를 취할 것"이라며 "손바닥으로 하늘을 가릴 순 없듯, 진실을 프레임으로 가릴 수 없다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>