요리·베이킹·요가 등 생활밀착형 프로그램, 자기돌봄과 관계망 형성 지원

기장군(군수 정종복)은 1인 가구의 자기돌봄 능력 향상과 사회적 관계망 형성을 위해 상반기 1인 가구 지원 프로그램 참여자를 모집한다.

군은 '1인 가구와 다 함께 행복한 가족도시 기장'을 비전으로 ▲사회적 인식 확산 ▲일상생활 지원 ▲안전환경 조성 ▲사회적 연결 강화 등 4대 추진과제를 중심으로 관련 사업을 추진하고 있다.

이번 프로그램은 일상생활 지원 과제의 일환으로, 1인 가구의 다양한 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 자기돌봄 능력을 높이고 사회적 관계망 형성을 돕기 위해 마련됐다.

상반기 프로그램은 ▲'건강한 집밥 요리' ▲'우리 쌀 홈베이킹' ▲'초록 힐링 원예' ▲'몸과 마음 힐링 요가' 등으로 구성돼 건강한 생활습관 형성과 정서적 안정 지원에 초점을 맞췄다.

신청 대상은 주민등록상 기장군에 거주하는 1인 가구이며, 모집 기간은 4월 1일부터 14일까지다. 참여를 희망하는 경우 홍보 전단의 QR코드를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

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정종복 군수는 "1인 가구 증가에 대응해 다양한 지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"며 "군민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 기장군 홈페이지 '알림사항'에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 가족복지과 1인가구지원팀을 통해 안내받을 수 있다.

부산 기장군 1인 가구 위한 맞춤형 프로그램 참여자 모집 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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