국산 3세 최강마 가리는 첫 관문… 차세대 스타마 경쟁 본격화

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 오는 29일 '제22회 KRA컵 마일(G2, 1600m, 국산 3세 암수, 총상금 7억원)'을 개최한다.

KRA컵 마일은 국산 3세 최우수마를 가리는 무대로, 잠재력을 인정받던 신예 경주마들이 '프로 무대'에서 경쟁력을 입증하는 상징적인 경주다.

동시에 국내산 3세 최강마를 선발하는 '트리플크라운(Triple Crown)' 시리즈의 첫 관문으로, 한 해 경마 판도를 가를 핵심 레이스로 평가된다.

트리플크라운은 세 개의 대상경주를 모두 우승해야 달성할 수 있는 기록으로, '삼관마'라는 타이틀이 주어진다. 이는 경주마 생애 단 한 번, 3세 시즌에만 도전할 수 있는 만큼 의미가 크다. 한국 경마 역사상 삼관마는 2007년 '제이에스홀드', 2016년 '파워블레이드' 단 두 마리에 불과하다.

올해 대회 역시 삼관 레이스의 출발점으로서 차세대 스타마들의 경쟁이 치열하게 펼쳐질 전망이다. 특히 최근 6년간 부산경남 소속 경주마들의 강세가 이어지고 있어, 이번 1600m 무대에서도 지역 마필들의 활약 여부에 관심이 쏠린다.

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주요 출전마로는 선행 능력이 강점인 '헤이브라더', 막판 추입이 돋보이는 '청춘은자유', 서울 경마의 신예 '플러터', 압도적인 격차 승리를 이어온 '라이브스타' 등이 꼽힌다. 이들 모두 각기 다른 전개와 강점을 지닌 만큼, 경주 흐름에 따라 치열한 승부가 예상된다.

렛츠런파크 부산경남은 올해부터 G2 등급 대상경주에 '시그니처 컬러' 마케팅을 도입한다. 이번 KRA컵 마일은 '파랑(Blue)'을 테마로 운영되며, 코리안오크스는 '분홍(Pink)', 부산광역시장배는 '보라(Purple)' 색상을 활용해 현장 분위기를 더욱 풍성하게 만들 계획이다.

KRA컵 마일 출전마 헤이브라더. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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