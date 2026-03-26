여수·광양 산업 전환 공공의료 확대

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 주철현·민형배 후보가 전남 동부권 산업 위기 대응과 공공의료 확충을 공동 의제로 제시하며 균형발전 구상을 내놓았다.

두 후보는 26일 순천시청에서 공동 기자회견을 열고 "전남 동부권의 산업 대전환과 공공의료 혁신을 통해 전남의 미래를 다시 세우겠다"며 "통합특별시는 쏠림이 아닌 균형 발전으로 완성돼야 한다"고 밝혔다.

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 주철현·민형배 예비후보가 26일 순천시청에서 전남 동부권 산업 대전환과 공공의료 혁신 비전을 발표하는 공동 기자회견을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

두 후보는 여수 석유화학과 광양 철강 산업이 글로벌 공급 과잉과 탄소중립 전환 압박 속에서 구조적 위기에 직면했다고 진단했다. 대응 방안으로는 석유화학산단의 고부가·친환경 산업 전환, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 에너지 도입, 수소 기반 산업 체계 구축 등을 제시했다.

석유화학산단은 이차전지 소재, 바이오화학, 친환경 플라스틱 중심으로 재편하고, 탄소저감 공정과 재활용을 결합한 순환형 산업단지로 전환하겠다고 밝혔다. 또 무탄소 에너지 기반 전력·열 공급과 부생수소 활용을 통해 광양 철강 산업의 저탄소 전환도 추진하겠다고 했다.

전남 최대 현안인 국립의대 설립과 관련해서는 '전남형 공공의료 모델'을 제안했다. 목포대와 순천대 의대 정원을 각각 50명씩 배정하고, 동부·서부권에 대학병원을 균형 배치하는 한편 지역 거점병원을 활용한 수련 체계를 구축하겠다는 구상이다.

두 후보는 "각각 50명 배정은 단순 분산이 아니라 통합형 캠퍼스 체계로 운영되는 구조"라며 "동서 균형 배정은 전남 전체 의료 격차를 해소하는 해법"이라고 말했다. 대학병원 설립 전까지는 지역 거점병원을 수련병원으로 활용해 의료 서비스 개선과 인력 양성을 병행하겠다고 덧붙였다.

산업 전략으로는 광주권·전남 서부권·전남 동부권을 잇는 '반도체 트라이앵글 구축'도 제시했다. 광주는 인공지능(AI) 반도체 설계·검증, 서부권은 재생에너지 기반 생산과 데이터센터, 동부권은 소재·부품·장비 연구개발과 메모리 생산 기능을 맡는 구조다.

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두 후보는 전남의 재생에너지와 용수 인프라를 기반으로 RE100 산업단지를 조성해 100조원 규모 투자 유치 기반을 만들겠다고 밝혔다. 이어 "전남 동부권은 산업 위기와 의료 공백이라는 이중 과제를 안고 있다"며 "산업 경쟁력 회복과 공공의료 확충을 동시에 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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