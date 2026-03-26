공사비 분담·임대주택 적자 영향에도 공공 환원 지속

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)가 2025년 당기순이익의 일부인 127억원을 부산시에 배당하기로 결정했다. 공사는 지난 18일 이사회를 열고 지난해 당기순이익 424억원의 30%를 배당금으로 확정했다고 전했다.

2025년 회계 결산 결과, 공사의 매출액은 6056억원, 당기순이익은 424억원으로 집계됐다. 매출액은 전년 대비 229억 원(△3.6%) 감소했고, 당기순이익은 전년 836억원 대비 412억원(△49.3%) 줄었다.

순이익 감소의 주요 원인은 민간참여 공공주택사업의 공사비 분담이다. 공사는 지난해 12월 전국 도시공사 최초로 물가변동에 따른 공사비 증액분의 50%를 부담하기로 결정, 총 480억원 가운데 406억원이 이번 결산에 원가로 반영됐다. 코로나19와 전쟁 등으로 건설 원자재 가격이 급등한 상황에서 공공주택 공급 안정과 지역 건설업계 보호를 위한 조치였다.

임대주택 사업 부문에서도 약 240억원 규모의 '착한 적자'가 발생해 수익성에 영향을 미쳤다. 현재 공사는 약 2만 세대의 임대주택을 관리·공급하고 있으며, 노후 영구임대주택 시설 개선과 저소득층 지원 확대, 청년·신혼부부 대상 행복주택 공급 증가로 적자 폭이 확대된 것으로 분석된다.

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공사는 2016년 전국 도시공사 최초로 배당을 시작한 이후 지난해까지 총 2029억원을 부산시에 지급해 왔다. 이 가운데 40%는 국민주택사업 특별회계로 편성돼 시민 주거안정과 복지 향상에 활용되고 있다.

신창호 사장은 "지난해 경영성과를 바탕으로 공사비 분담금 약 400억원과 배당금 127억원을 지원하게 됐다"며 "센텀2 도시첨단산단, 에코델타시티 조성 등 핵심 사업 성과가 지역경제와 건설업계 성장, 시민 주거안정으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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