26일 제15기 정기주주총회 개최

배당 절차 개선 등 안건 통과

우려했던 소액주주 이슈 없이 조용히 마무리

한채양 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 98,000 전일대비 500 등락률 -0.51% 거래량 52,437 전일가 98,500 2026.03.26 10:20 기준 관련기사 신한카드, '이마트 신한카드' 출시…"고물가 부담 완화" [오늘의신상]두 줄에 3980원…이마트 '반전가격 두줄김밥' 두쫀쿠 밀어낸 '버터떡'…SNS 타고 'C-푸드' 공습 전 종목 시세 보기 대표이사가 저성장 환경 속에서도 본업 경쟁력 강화와 채널 혁신, 신사업 육성을 통해 성장 기반을 확보하겠다며 올해 3대 핵심 전략을 제시했다.

한 대표는 26일 서울 중구 소공로 포스트타워에서 열린 제15기 정기주주총회에서 "상품·마케팅·점포 등 본업 경쟁력을 한층 강화해 외형 성장을 가속화하겠다"고 밝혔다. 매입 규모 확대와 자체 브랜드(PL), 초저가 상품 강화, '고래잇 페스타' 재정비 등을 통해 집객력을 끌어올린다는 설명이다.

한 대표는 "이마트 대형점 중 6개 이상을 몰타입으로 전환하고, 그 외 30여 개 점포도 시설과 체험 요소를 전반적으로 개선하겠다"며 "지역별 고객 접근성을 높이기 위해 소형 포맷인 노브랜드와 에브리데이를 적극 확대하고, 연말에는 의정부 지역에 트레이더스를 신규 출점할 계획"이라고 말했다.

3월26일 이마트 제15기 정기 주주총회에서 인사말을 하고 있는 한채양 대표. 이마트 AD 원본보기 아이콘

또 "온·오프라인을 유기적으로 연결하는 옴니채널 서비스를 더욱 넓혀 가겠다"며 "이마트 앱 기반의 픽업·배송 서비스를 강화하고, 즉시성을 중시하는 소비 트렌드에 대응해 퀵커머스 서비스를 더욱 확대하겠다"고 말했다.

아울러 "리테일 미디어, 해외 사업 등 신성장 동력을 집중 육성해 중장기 수익 기반을 마련하겠다"며 "인공지능(AI)·로봇 등 신기술을 단계적으로 도입해 업무 생산성을 향상시키고 새로운 영업 환경에 적극 대응해 나가겠다"고 했다.

이마트는 이날 주총에서 상법 개정 등에 따라 일부 조항을 정비했다. 배당금을 늘리고 배당액을 먼저 확정하고 배당기준일을 지정하는 등 배당 절차를 개선하는 안건을 상정했다. 주주 입장에서는 배당 수익률을 예상할 수 있어서 투자에 도움이 된다. 집중투표제 배제 조항도 삭제했다. 집중투표제는 이사 선임 시 주당 선임 이사 수만큼 투표권을 부여해 소수 주주의 이사회 진입 가능성을 높이는 제도다.

이외에도 ▲제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▲사내이사 선임의 건 ▲감사위원 선임의 건 ▲자사주 보유 및 처분 계획 승인의 건 ▲이사 보후한도 결정의 건 등을 원안대로 통과시켰다.

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한편, 이날 주총은 지난해와 달리 조용히 마무리됐다. 지난해 경제전문단체인 '경제개혁연대'와 소액주주 주주행동 플랫폼 '액트'가 기업가치 제고를 위한 구체적인 계획을 발표하지 않으면 올해 주총 때 집단행동을 할 가능성이 있다는 의사를 한 대표에게 전했지만, 이날은 모습을 드러내지 않았다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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