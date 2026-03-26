콘텐츠 파트너십 협업 강화

네이버는 스포티파이 공동 최고경영자(CEO)·경영진과 스웨덴 스톡홀름에 위치한 스포티파이 본사에서 25~26일 양일간 한국 내 양사 간 전략적 파트너십 진전을 협의했다고 26일 밝혔다.

양사는 네이버플러스 멤버십과 네비게이션 등을 통한 협업 성과를 공유하고, 중장기적 관점에서 엔터테인먼트 파트너십을 고도화하기 위한 방향성을 논의했다.

이번 라운드테이블에는 네이버 최수연 대표와 스포티파이의 공동 최고경영자인 알렉스 노스트롬, 구스타브 소더스트롬이 모두 참석했다. 사업개발, 마케팅 등 여러 분야의 양사 실무진도 배석해 협업 가능 범위를 검토했다.

지난 25일(현지시간) 스웨덴에 위치한 스포티파이 본사에서 네이버 최수연 대표(사진 가운데)와 스포티파이 공동 최고경영자 알렉스 노스트롬(사진 오른쪽), 구스타브 소더스트롬(사진 왼쪽)이 공동 라운드테이블을 열고 양사 파트너십에 대해 논의했다. 네이버 제공. AD 원본보기 아이콘

양사는 지난해 11월부터 네이버플러스 멤버십에서 스포티파이 멤버십을 사용할 수 있도록 했다. 또 네이버 검색과 지도 앱의 네비게이션을 통해서도 스포티파이의 오디오 콘텐츠를 감상할 수 있다.

네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 100,565 전일가 215,500 2026.03.26 10:07 기준 관련기사 네이버, AI 강화 신규 광고 플랫폼 도입…"광고주 전략 수립 쉽게" 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 네이버, AI 시대 맞는 글로벌 플랫폼 도약…"주주 환원 강화" 전 종목 시세 보기 )에 따르면 스포티파이 제휴 직후인 지난해 12월 기준 젠지세대(Gen-Z·1997∼2006년생)의 네이버 멤버십 신규 가입자가 전월 대비 17% 증가한 것으로 나타났다. 앞으로도 양사는 검색, 마케팅, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 전방위 협력을 확대하기로 했다. 지난 19일부터는 스포티파이에 네이버의 소셜 로그인 서비스인 '네이버 아이디로 로그인(네아로)'이 적용돼 사용자 편의성이 강화됐다.

알렉스 노스트롬 스포티파이 공동 최고경영자는 "한국은 로컬 창작 생태계와 글로벌 연결성이 활발히 교차하는 중요한 시장"이라고 밝혔다. 구스타브 소더스트롬 스포티파이 공동 최고경영자는 "이번 만남은 장기적 관점에서 양사가 어떤 우선 순위를 가지고 협력해 나갈지에 대해 깊이 있게 논의하는 자리였다"고 말했다.

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최 대표는 "양사의 서비스, 플랫폼 역량과 브랜드를 하나로 융합해 국내 사용자들이 더욱 새로운 방식으로 음악과 오디오 콘텐츠를 경험할 수 있도록 가시적 협력을 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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