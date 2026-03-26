"생산 역량 확대로 글로벌 HA 필러 수요 대응 및 지역 고용 창출 기대"

휴젤 휴젤 close 증권정보 145020 KOSDAQ 현재가 259,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258,000 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 휴젤, 한·중 의료미용 국제 교류회 개최 "한 달 2443억 쓰고 간다"…쌀농사 민족이 어쩌다 '미용의료' 강국 됐나[주末머니] 휴젤, 태국 최대 피부과 학회 참가…동남아 시장 공략 강화 전 종목 시세 보기 관계사 아크로스가 춘천시와 투자 지원 협약을 맺고 생산시설 확대에 나선다.

아크로스는 25일 춘천시와 투자 보조금 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

춘천시청에서 육동한 춘천시장(왼쪽)과 김재윤 아크로스 대표(오른쪽)가 투자 보조금 지원에 대한 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 휴젤 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 춘천시가 일정 기간 지역 내에서 사업을 영위한 기업 가운데 신규 투자를 추진하는 기업을 대상으로 지원하는 사업의 일환이다. 아크로스는 공장 증축 계획과 고용 창출 효과 등을 평가받아 지원 대상 기업으로 선정됐다.

아크로스는 이번 협약을 계기로 춘천 거두단지에 위치한 기존 히알루론산(HA) 필러 제2공장의 증축 및 설비 투자를 진행할 계획이다. 올해 하반기 착공을 목표로 한다.

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김재윤 아크로스 대표는 "춘천시의 지원을 바탕으로 아크로스의 생산 인프라를 확충하고 양질의 일자리를 창출하며 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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