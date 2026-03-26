9호선 4단계 명일동 구간 지반보강 완료

'땅꺼짐 구간' 보완설계… 터널 안정성 확보

국토부 합동 조사 결과 반영, 하중 보강

서울시가 지난해 3월 땅꺼짐 사고가 발생한 강동구 명일동 일대 9호선 4단계 공사 현장의 지반 보강을 완료하고 공사 재개에 나선다.

26일 서울시는 이 일대 땅꺼짐 사고와 관련해 보완설계를 완료, 31일부터 공사를 시작한다고 밝혔다. 시는 공사기간 동안 상시 안전 점검 체계를 구축, 매일 터널 내부 육안조사를 진행하고 하루 2회 계측 관리, 공사 중 GPR(지표투과레이더) 탐사 등 '시민 안전 최우선'으로 현장을 관리할 방침이다.

강동구 명일동 9호선 공사 재개 위치도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시는 국토교통부와 함께 사고원인을 조사한 결과, 설계·시공 단계에서 확인하지 못한 지하 심층 풍화대 불연속면이 지하 수위 저하와 하수관 누수로 약해지면서 미끄러졌고, 설계 하중을 초과하는 외력이 터널에 작용해 터널 붕괴 및 땅꺼짐으로 이어진 것으로 판단했다.

이같은 원인을 바탕으로 지난 3개월간 ▲터파기 구간 주변 비정상 누수 점검 ▲개착구간 주변 하수시설물(하수관로, 맨홀, 빗물받이 등) 상태 점검 ▲전기비저항 탐사 등 현장 전반에 대한 정밀 점검을 통해 지반·터널 안정성을 강화했다.

또 터널 굴착 시 주변 지반, 외력 하중에 최대한 견딜 수 있는 보강공법을 적용한 보완설계도 완료했다. 지반 변형을 억제하고 구조적 안정성을 높이기 위해 터널 주변 지반에 구멍 뚫린 강관을 매설하고 그 내부에 고결제를 주입, 흙을 단단하게 하고 지반 안정성을 높여주는 '강관보강 그라우팅'을 시공할 계획이다.

이밖에 터널 굴착 전 지상부터 터널 아래까지 그라우팅을 통해 지반을 단단히 하고 터널 내 각부, 측벽, 하부는 0.8m 간격으로 그라우팅을 촘촘하게 추가 적용한다. 기존 5.6m, 2열로 겹치게 배치했던 터널 상부 지반의 그라우팅은 4m, 3열이 겹치게끔 간격을 좁히고 외력 하중에도 최대한 견딜 수 있도록 터널 안을 떠받치는 철골 구조물(강지보)도 기존 H-100에서 두껍고 강한 H-150로 강화한다.

공사 안전과 품질을 더 면밀히 관리하기 위해 작업 시 CCTV 상시 촬영과 동영상 기록 관리에도 나서기로 했다.

서울시는 재난관리기금, 시민안전보험, 영조물배상책임보험을 통해 유가족 등에 보상금을 지급하는 등 사고 피해자 보상에도 적극적으로 노력을 기울이고 있다. 터널 공사가 사고의 직접 원인은 아니었다는 조사 결과가 도출됐지만 시는 피해자 가족의 아픔에 크게 공감하고 있는 만큼 공사손해보험이 빠르게 지원될 수 있도록 협의 중이다.

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임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "무엇보다 시민이 안심하고 공사 구간을 지날 수 있도록 이중, 삼중 점검을 강화하고 터널 지반의 안정성을 충분히 확보해 공사에 재개하기로 했다"며 "앞으로 서울시내 모든 현장을 '시민 안전, 안심'을 최우선으로 관리할 뿐만 아니라 사고 피해자 보상도 제도적 범위 내에서 더 신속하게 처리될 수 있도록 챙기겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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