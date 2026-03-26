"침실부터 서재까지"…일룸, 모션가구 '모션페스타' 개최
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오는 6월 7일까지 온·오프라인 행사 진행
퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸은 '모션(MOTION) - 문제가 있었다' 캠페인과 연계해 모션 가구 전 카테고리를 대상으로 최대 30만원의 포인트 혜택을 제공하는 '모션페스타'를 진행한다고 26일 밝혔다.
일룸은 최근 브랜드 모델 변우석, 배우 최대훈과 함께한 '모션(MOTION) - 문제가 있었다' 캠페인을 통해 일상 속 사소한 불편함을 모션 가구로 해결하는 브랜드 메시지를 전달하고 있다.
일룸은 '모션(MOTION) 문제가 있었다' 캠페인과 연계해 '모션페스타'를 진행한다고 26일 밝혔다. 일룸
이번 '모션페스타'는 이번 캠페인과 연계해 침실부터 자녀방, 거실, 서재까지 집 안 전반에서 모션 가구를 보다 합리적으로 경험할 수 있도록 기획된 프로모션이다.
프로모션은 공간별로 구성된다. 침실에서는 리빙 모션베드 라인인 ▲바젤 ▲아르지안 ▲어바니 프레임과 모션베드 전용 매트리스 '플렉서블' 구매 시 20만원 포인트 혜택이 제공된다. 자녀방에서는 학생용 모션베드 패키지 '로이' 구매 시 10만원 혜택이 적용된다.
거실 및 다이닝 공간에서는 높낮이 조절이 가능한 '업 모션테이블' 구매 시 15만원 혜택이 제공되며, 해당 제품과 매칭하기 좋은 다이닝 소파 '어라운드 소파'를 함께 구매하면 30만원의 혜택을 받을 수 있다. 서재와 홈오피스 공간에서는 iF 디자인 어워드 2026 본상을 받은 ▲뉴트 모션데스크 ▲홈오피스 데스크 구매 시 5만원 혜택이 제공된다.
포인트는 네이버포인트·L.POINT·SSG머니 중 선택 가능하며, 제품 배송일 기준 익월 말에 지급된다. '모션페스타'는 오는 6월 7일까지 일룸 공식몰 및 전국 오프라인 매장에서 진행된다.
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일룸 브랜드 담당자는 "캠페인과 함께 일룸만의 모션 솔루션을 직접 체험하고 합리적인 혜택까지 누릴 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 했다.
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