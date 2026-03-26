카카오페이증권, RIA 계좌 개설 '3000만원 규모' 혜택 준다

카카오페이증권은 국내시장 복귀계좌(RIA) 서비스 출시를 기념해 총 3000만원 규모의 계좌 개설 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

카카오페이증권은 이번 RIA 출시에 맞춰 'RIA 시작, AIR 체크인'을 콘셉트로 한 여행 테마 프로모션을 마련했다. 이벤트 기간은 다음 달 26일까지 약 1개월이다.

RIA는 정부가 국내 증시 활성화를 위해 한시적으로 도입한 제도로, 해외주식 투자 자산을 국내로 이전할 경우 매도 시점에 따라 양도소득세의 50~100%를 공제받을 수 있도록 했다.

혜택은 추첨을 통해 총 1만5000명에게 제공된다. ▲여기어때 100만 포인트(2명) ▲대한항공 항공권 50만원권(10명) ▲대한항공 항공권 30만원권(15명) ▲현금 1000원(1만4973명) 등으로 구성됐다.

RIA 계좌 개설 및 이벤트 참여 정보는 카카오페이앱 하단 '증권' 메뉴 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

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카카오페이증권은 "해외주식 투자자들이 자산 이전 과정에서 자연스럽게 절세 혜택을 체감할 수 있도록 서비스와 이벤트를 설계했다"며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 투자자가 RIA의 구조와 혜택을 직접 경험하길 기대한다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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