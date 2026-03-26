김민석 국무총리는 지난해 말 기준 총 3억3000만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 공개한 '2026년 고위공직자 정기재산변동사항 공개'에 따르면 김 총리의 재산은 취임 당시 신고한 금액(1억5492만원)보다 1억7000만원 늘었다.

김민석 국무총리. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김 총리 배우자 명의로 서울 영등포구 소재 오피스텔 전세권 4억원, 김 총리의 모친으로부터 배우자가 증여받은 양천구 목동 소재 다세대주택 1억6300만원 등을 신고했다. 본인 명의의 서울 영등포구 소재 빌딩 전세권 800만원도 있었다.

김 총리와 가족이 보유한 예금액은 총 1억4844만원이다. 정치자금법에 따른 김 총리의 후원금 계좌 예금액은 1억3334만원에서 2억5006만원으로 늘었다.

아울러 본인과 배우자 명의의 채무 약 7억4000만원을 신고했다.

윤창렬 국무조정실장도 종전 신고보다 5억3000만원 증가한 29억6000만원의 재산을 신고했다. 전 직장의 퇴직소득 및 근로소득 등으로 재산이 늘었다.

윤 실장은 본인 명의의 세종시 반곡동 소재 아파트 5억2800만원, 강원 원주시 소재 복합건물(주택+상가) 1억5251만원, 배우자 명의의 서울 서초구 잠원동 소재 아파트 임차권 18억원 등을 신고했다.

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윤 실장의 가족이 보유한 예금액은 총 4억4246만원, 증권 3359만원이다. 본인 명의의 건물임대채무 5500만원도 있었다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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