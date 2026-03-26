최교진 교육부 장관이 11억8000여만원의 재산을 신고했다.


정부공직자윤리위원회가 26일 관보를 통해 공개한 '2026년도 공직자 정기 재산변동사항'을 보면 최교진 교육부 장관은 6393만7000원이 증가한 11억8645만5000원의 재산을 신고했다.

최 장관은 본인 명의인 세종시 아파트(5억1100만원)를 갖고 있다.


최은옥 교육부 차관은 2억9840만4000원이 늘어난 34억4667만6000원의 재산을 신고했다.

최 차관은 본인 명의의 경기도 평택시 아파트 분양권(2억2769만원)과 배우자와 공동으로 서울 성동구 아파트(10억800만원) 등을 갖고 있다.


정근식 서울시교육감은 종전 신고보다 2억7856만2000원이 줄어든 35억7551만9000원의 재산을 보유했다.

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정 교육감은 서울 서초구 아파트(22억378만원)를 배우자와 공동으로 소유하고 있고 경기도 용인과 전북 익산에 본인 명의인 토지를 갖고 있다.


오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
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