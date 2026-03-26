사인간 채권 8억원도 새로 신고…저서 저작재산권도 신고

박윤주1차관 약 25억원·김진아 2차관 약13.3억원 각각 신고

조현 외교부 장관이 이전 신고액보다 1억2000만원 정도 줄은 약 21억원을 본인과 배우자, 모친 등 포함한 가족 명의 재산으로 신고했다. 박윤주 외교부 1차관과 김진아 외교부 2차관은 약 25억원과 13억3000만원가량을 각각 신고했다.

조현 외교부 장관이 지난 17일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 고위 공직자 재산 내역'에 따르면 조 장관이 신고한 본인 포함 가족명의 재산은 20억8054만원이다. 이전 신고액은 21억9907만원으로 약 1억1852만원이 줄었다.

구체적으로 조 장관은 본인과 배우자 공동명의로 된 서울 용산구 이촌동 빌라맨션 아파트 건물을 각각 6억9803원으로 총 13억9606만원을 신고했다. 앞서 지난 1월에는 본인 명의의 서울 용산구 이촌동 아파트 전세권 11억원이 있었지만 이번 신고에서 빠졌다. 조 장관의 어머니 명의로 된 경기도 고양시 일산서구 주엽동 강선마을 아파트 17억7000만원도 신고됐다.

배우자 명의의 인천 연수구 연수동 임야 등 총 1억5437원도 신고됐다. 보유 차량으로는 2019년식 그랜저가 1557만원으로 신고됐다.

조 장관과 배우자 그리고 모친이 보유한 예금은 총 3억6609만원가량으로 이전 신고액인 6143만원보다 약 5.9배 정도 늘었다.

아울러 조 장관은 사인간 채권 8억원을 새로 신고했다. 반면 배우자가 보유한 증권 1억5512만원은 이번 신고에서 빠졌다. 본인과 배우자 명의의 채무는 7억2155만원에서 6억8912만원으로 줄었다. 눈에 띄는 점으로 조 장관은 본인 저서 '한국 대사의 인도 리포트' 저작재산권도 신고했다.

박윤주 1차관은 이전 신고액보다 4289만원가량 증가한 24억7945만원의 재산을 신고했다. 박 차관은 배우자 명의의 서울시 강남구 개포동 아파트 23억7600만원과 마포구 염리동 아파트 전세권 16억7000만원을 신고했다.

본인과 배우자, 장남, 장녀의 예금은 총 6억147만원으로 신고됐다. 또 배우자와 장남 명의의 증권 1432만원도 신고했다. 본인과 배우자 명의의 채무는 총 21억8235만원으로 신고됐다.

김진아 2차관은 13억3072만원의 재산을 신고했는데 지난 신고액보다 9730만원 늘었다. 구체적으로 본인과 배우자 공동명의의 경기도 고양시 일산동구 정발산동 단독주택이 각각 4억7500만원씩, 총 9억5000만원이 신고됐다.

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김 차관은 부친 명의의 부산시 중구 소재 빌딩 1억7131만원과 부모님 공동명의의 경기 고양시 일산서구 아파트 전세권 1억5000만원을 신고했다. 본인과 배우자, 부모님 명의의 예금 총 3억6339만원이 신고됐다. 배우자 명의의 증권 2089만원도 신고됐으며, 배우자와 아버지 명의의 채무 총3억2488만원도 신고됐다. 아울러 김 차관은 배우자 명의의 가상자산 8000원도 신고했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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