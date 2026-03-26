모두의 창업 프로젝트 모집 공고

일반·기술트랙, 로컬트랙 분리

오는 5월15일 오후 4시까지

중소벤처기업부가 혁신적인 아이디어를 지닌 예비창업가 5000명을 선발한다. 선발된 최종 우승자에게는 후속 투자 연계금을 포함해 약 10억원 이상이 지원될 예정이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 25일 서울 서초구에서 열린 국가창업시대 전략회의에서 '모두의 창업 프로젝트'를 설명하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

26일 중기부는 혁신적인 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있는 '모두의 창업 프로젝트' 모집공고를 실시한다고 밝혔다. 모두의 창업 프로젝트는 새로운 창업인재 육성 플랫폼이다. 참여자들은 대학·AC 등 100여곳의 전담 보육 기관과 500여명의 선배 창업자 멘토단을 통해 혁신 창업기업으로 성장할 기회를 제공받는다.

이번에 선발하는 규모는 일반·기술 트랙(4000명)과 로컬트랙(1000명)을 합쳐 약 5000명이다. 일반·기술 트랙은 창의적인 아이디어와 기술을 활용한 창업을 지원하며, 로컬트랙은 지역 특색을 활용한 창업을 지원한다.

일반·기술 트랙의 지원 대상은 기술을 활용한 창업 아이디어를 보유한 예비창업자 또는 이종 창업을 희망하는 업력 3년 이내 기업이다. 선발된 도전자에게는 단계별 창업 활동 자금 200만원과 선배 창업자 멘토링, 인공지능(AI) 솔루션, 규제 스크리닝, 후속 사업화 자금(최대 1억원) 등이 순차적으로 지원된다. 최종 우승자에게는 최대 상금 5억원과 후속 투자연계금 등을 합쳐 총 10억원 이상이 지원될 예정이다.

로컬트랙의 지원 대상은 지역 특색과 자원을 활용한 예비 창업자다. 선발된 도전자에게는 단계별 창업 활동 자금 200만원과 멘토링, 보육공간, 사업화 자금(최대 3000만원) 등이 제공된다. 최종 우승자에게는 최대 상금 1억원과 후속 투자 연계 등이 제공될 예정이다.

중기부는 '모두의 창업 플랫폼'도 공식 오픈한다. 해당 플랫폼을 통해 예비 창업가들은 보육 기관 정보, 멘토단 소개, 단계별 일정 등 프로젝트의 전 과정을 한눈에 확인할 수 있다. 중기부는 창업가·보육 기관·멘토단별 사회관계망서비스(SNS) 형식의 피드 기능을 도입해 단순 신청 창구를 넘어 자유롭게 교류하는 수단으로 발전시킬 방침이다.

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참여를 희망하는 이들은 오는 5월15일 16시까지 모두의 창업 플랫폼 공식 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 중기부는 내달 2일부터 16개 지역별 오프라인 설명회를 순차적으로 개최한다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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