한국우주항공산업협회, 대학생 대상 경연대회 참가팀 모집…총상금 6400만원·개발비 지원

미래 항공 모빌리티(AAM) 시대를 이끌 차세대 인재 양성을 위한 무인항공기 경연대회가 열린다. 수직이착륙 기반 조난자 구조 등 실제 산업 환경을 반영한 고난도 임무가 제시되면서, 대학생들의 자율비행 기술 경쟁이 본격화될 전망이다.

한국우주항공산업협회는 '제24회 한국로봇항공기 경연대회' 참가팀을 다음 달 10일까지 모집한다고 25일 밝혔다. 이번 대회는 2002년 시작된 국내 대표 무인항공기 경연대회로, 드론과 AAM 분야 기술 저변 확대와 전문 인력 양성을 목적으로 매년 개최되고 있다.

제24회 한국로봇항공기 경연대회 포스터. 한국우주항공산업협회 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 대회는 임무 난이도에 따라 '정규부문'과 '중급부문'으로 나뉜다. 정규부문은 수직이착륙 고정익 기반의 조난자 구조 임무가 주어지며, 중급부문은 멀티콥터형 드론을 활용한 실내 조난자 탐색 임무가 제시된다. 참가자는 기체 개발, AAM 체계 설계, 자율비행 소프트웨어 등 다양한 기술 요소를 통합해 임무를 수행해야 한다.

대회는 5월 1차 예선, 7월 2차 예선을 거쳐 9월 5일 경남 진주시 공군교육사령부에서 본선이 진행된다. 예선 과정에서는 전문가 기술지도 워크숍도 병행된다.

특히 참가팀의 개발 부담을 줄이기 위해 예선 통과팀에는 기체 개발비가 지원된다. 정규부문은 총 3000만원(팀당 약 500만원), 중급부문은 총 1500만원(팀당 약 150만원) 규모다. 입상팀에는 총 6400만원 규모의 상금이 지급되며, 정규부문 대상은 2000만원이다.

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참가 대상은 AAM 체계 개발, 기체 설계, 자율비행 소프트웨어 등에 관심 있는 전국 대학(원)생으로, 대회 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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