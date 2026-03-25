오태석 우주청장 "달 기지 건설 위한 핵심 데이터 확보"…착륙 후보지 6곳 공개

2032년 달 착륙선의 착륙지 윤곽이 드러났다. 우리나라 달 탐사 계획이 실행 단계에 들어서면서 자원 탐사와 지질 분석 등 핵심 과학 임무가 전면에 제시됐다.

우주항공청은 25일 한국지질자원연구원에서 열린 '대한민국 달 탐사 임무 수립 공청회'에서 2032년 달 착륙선의 과학·기술 임무와 착륙 후보 지역을 공개했다.

한국형 달탐사 상상도. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 계획은 '대한민국 우주과학탐사 로드맵'을 기반으로, 2040년대 달 경제기지 구축을 목표로 하는 중장기 전략의 일환이다. 단계별로 ▲달 표면 및 자원 탐사 데이터 확보 ▲극지역 지질구조 분석 ▲현지 자원 활용(ISRU) 기반 달 기지 구축으로 이어진다.

달 착륙지 '위도 40~70도'…극지역 탐사 본격화

우주항공청은 2032년 달 착륙선의 주요 임무로 ▲달 표면 먼지와 우주환경 상호작용 규명 ▲달 표면 화학 조성 및 자원 탐색 ▲달 지형·지질 분석 등을 제시했다. 이는 향후 유인 탐사와 기지 건설에 필요한 기초 데이터를 확보하기 위한 것이다.

특히 착륙지 위도 범위를 북위·남위 40도에서 70도 사이로 설정했다. 해당 구간은 임무 기간을 10일 이상 확보할 수 있고, 과학 탐사와 착륙선 운용이 비교적 안정적인 지역으로 평가된다.

구체적인 후보지로는 북반구의 가트너 충돌구(Gartner Crater), 앤디미온 충돌구(Endymion Crater), 라쿠스 모티스(Lacus Mortis), 남반구의 크라비우스 충돌구(Clavius Crater), 핑그레 충돌구(Pingre Crater), 마기누스 충돌구(Maginus Crater) 등이 제시됐다.

우주청은 이들 후보지를 포함한 다수 지역을 추가 검토해 2026년 말까지 최종 착륙지를 선정할 계획이다.

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오태석 청장은 "이번 논의는 2032년 달 착륙선 설계와 탐사 지점을 결정하는 중요한 과정"이라며 "대한민국이 달 탐사 기술과 과학 탐사를 본격적으로 추진할 수 있도록 전문가 의견을 지속적으로 반영해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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