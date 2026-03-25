식품업계 최초, 본격 물량 확대

글로벌 누적 판매량 800만개

CJ제일제당이 '비비고 김밥'을 앞세워 글로벌 냉동김밥 시장 공략에 속도를 낸다. 생산 자동화 설비를 구축하며 본격적인 물량 확대에 나선 것이다.

CJ제일제당은 25일 충북 진천 CJ블로썸캠퍼스에 냉동김밥 자동화 생산시설을 구축했다고 밝혔다. 냉동김밥 전 공정을 자동화한 것은 식품업계에서 처음이다. 글로벌 수요 증가에 선제 대응하기 위한 전략적 투자다.

진천 CJ블로썸캠퍼스 냉동김밥 자동화 생산라인. CJ제일제당 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 생산라인은 속재료 투입부터 김밥 말기, 커팅, 트레이 적재까지 전 과정을 자동화한 것이 특징이다. 회사는 약 1년6개월에 걸쳐 관련 설비를 자체 개발했다. 이를 통해 생산 속도를 높이고 제품 간 중량 편차를 줄였으며, 공정 안정성도 확보했다. 위생 기준 역시 글로벌 수준에 맞춰 강화했다.

품질 경쟁력도 끌어올렸다. CJ제일제당은 냉동밥 취반(쌀을 씻고 물을 맞춰 밥을 짓는 과정) 노하우를 바탕으로 제품별 최적의 식감과 외관을 구현했다. 재료별로 열처리 온도와 시간을 달리해 식감과 색감을 개선했고, 급속 냉동 기술을 적용해 유통 과정에서도 품질 저하를 최소화했다.

비비고 냉동김밥은 2023년 출시 이후 성장하고 있다. 현재 미국·유럽·영국·호주·일본 등 25개국에서 판매 중이며, 불고기·제육·야채·비빔밥·김치치즈·참치마요 등 6종 제품을 운영하고 있다. 누적 판매량은 800만개를 넘어섰고, 연평균 매출 성장률은 약 130%에 달한다.

진천 CJ블로썸캠퍼스 냉동김밥 자동화 생산라인. CJ제일제당 제공. 원본보기 아이콘

CJ제일제당은 이번 진천 생산거점 확보로 글로벌 사업 확장을 가속화한다는 계획이다. 미국과 유럽, 호주를 중심으로 수출을 늘리고, 올해 하반기에는 미국 현지 대형 식료품 매장 입점도 확대할 방침이다.

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CJ제일제당 관계자는 "생산량을 늘리기 위한 단순한 설비 확보 차원을 넘어 K푸드 영토 확장 가속화를 위한 전략적 투자"라며 "비비고 김밥을 대표 'K김밥'으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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