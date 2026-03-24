김정은 "한국 가장 적대국" 재확인…'건드리면 무자비한 대가'
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최고인민회의 시정연설서 핵보유국 지위 강조
대남·대미 강경 기조 재천명
김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 시정연설에서 한국을 '가장 적대적인 국가'로 다시 규정하며 "건드리는 행위에 대해서는 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"고 밝혔다. 핵보유국 지위는 '절대불퇴'라고 못 박았고, 대적투쟁도 공세적으로 벌이겠다고 했다.
김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 최고인민회의 제15기 제1차회의에서 시정연설을 했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 조선중앙TV 화면 연합뉴스
24일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 열린 최고인민회의 제15기 제1차 회의 시정연설에서 "핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것"이라고 말했다.
김 위원장은 한국에 대해서는 "가장 적대적인 국가로 공인"하고 "가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다루어나가겠다"고 했다.
이어 "우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"고 밝혔다.
북한은 이번 연설에서도 핵무력 강화 노선을 거듭 정당화했다. 김 위원장은 "더이상 우리 국가는 위협을 당하는 나라가 아니며 필요하다면 위협을 줄 수 있는 힘을 가지고 있다"고 주장했다.
미국을 향해서는 세계 곳곳에서 "테러와 침략행위"를 자행하고 있다고 비난했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령의 실명은 직접 거론하지 않았다.
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다만 남북 관계를 '적대적 두 국가 관계'로 명시하는 헌법 개정 여부에 대해서는 이번 연설에서 별도 언급하지 않았다.
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