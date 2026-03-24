소비자 중심 내부통제 체계 고도화…이사회 전문성 높여

KB라이프는 이사회가 24일 개최한 정기 주주총회에서 이사회 내 소비자보호위원회를 신설했다고 밝혔다.

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사외이사 후보추천위원회가 추천한 금융소비자 보호 분야 전문가 이수진 선임연구위원을 사외이사로 선임했다.

이번 결의는 금융소비자 보호 중심의 지배구조 강화 기조에 적극적으로 부응하는 한편 이사회 중심 소비자보호 거버넌스 강화 흐름을 반영한 것이 특징이다.

KB라이프는 이번 소비자보호위원회 신설을 통해 ▲금융소비자 보호 정책 및 전략 수립 ▲내부통제 체계 점검 ▲금융소비자 관련 주요 리스크 관리 등 이사회 차원의 실효성을 갖춘 소비자보호 체계를 구축한다.

이를 기반으로 사전 예방 중심의 내부통제 시스템을 정착시키고 소비자 중심 경영의 실행력을 더욱 높여 나간다는 방침이다.

신임 사외이사로 선임된 이 선임연구위원은 금융소비자 보호 정책과 소비자 금융 분야에서 오랜 연구와 자문 경험을 쌓아온 전문가다.

현재 한국금융연구원 금융소비자연구실장으로 재직 중이며 금융소비자 행동과 금융상품 소비자 보호 분야를 중심으로 다양한 연구를 수행해 왔다.

금융위원회 금융개혁자문단, 금융감독원 감독자문위원회 위원으로 활동하며 금융소비자 보호 정책과 금융시장 질서 개선에 기여했다.

2012년부터 한국금융연구원 연구위원을 역임하며, 금융상품 전반에 대한 소비자보호 체계와 내부통제 실무에 대한 자문 경험도 보유하고 있다.

KB라이프 사외이사 후보추천위원회 관계자는 "다양한 연구 성과와 정책 경험을 축적한 이 선임연구위원은 금융소비자 보호 분야에서 이사회의 전문성을 높이고, KB라이프가 소비자 중심 경영을 통해 실질적인 고객 신뢰를 높이는 데 핵심적 역할을 수행할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 KB라이프는 올해 조직개편을 통해 금융소비자보호 거버넌스를 전사적으로 강화하고 있다.

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소비자보호 업무 경험과 전문성을 갖춘 최고소비자책임자(CCO)를 이사회 의결로 신규 선임했다. 최고경영자(CEO) 직속 소비자보호 태스크포스(TF)를 신설해 상품 설계, 개발, 판매 등 전 과정에 사전 예방 중심 금융소비자 보호 프로세스를 구축하고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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