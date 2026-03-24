강원도, 2029년 준공 목표 '본궤도'…12월 착공

서면대교 총사업비 1196억 조달청 설계적격심의 통과

서면~도심 '17분→7분'…서면대교 기본설계 완료

김진태 지사 "서면대교, 춘천 도시계획의 대미 장식할 것"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 24일 국지도 70호선 서면대교 건설공사 예정지를 찾아 기본설계 내용과 향후 추진계획을 점검했다.

김진태 강원특별자치도지사가 24일 국지도 70호선 서면대교 건설공사 예정지를 찾아 강원창작개발센터 옥상에서 기본설계 내용과 향후 추진계획을 점검하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천 서면대교는 춘천시 하중도와 서면 금산리를 연결하는 L=1.23㎞ 규모의 교량이다. 2024년도 6월 기획재정부 타당성 재조사를 통과한 이후 입찰공고가 유찰되자, 도는 행정안전부와 협의해 물가 상승분을 반영하고 총사업비를 기존 1165억원에서 31억원 증액한 1,196억 원으로 확정했다.

이번 점검은 우선협상 대상자인 동부건설이 제출한 기본설계서가 지난 17일 조달청 적격심의를 통과하면서 서면대교 건설공사의 밑그림이 완성된 데 따라, 추진 상황을 점검하고 적기 준공을 당부하기 위해 마련됐다.

서면대교가 완공되면 서면에서 춘천 도심까지 차량 이동 거리는 9.7㎞에서 3.6㎞로 줄고, 이동시간은 17분에서 7분으로 대폭 단축된다. 이에 따라 도심 교통량 분산과 접근성 개선 효과가 기대되며, 제2경춘국도와 안보~용산 국도대체우회도로와 함께 수도권 강원시대 춘천으로 진입하는 주요 관문 역할을 할 전망이다.

서면대교 건설공사 설계 설명서. 강원도 제공 원본보기 아이콘

춘천권 주요 도로 확충 계획. 강원도 제공 원본보기 아이콘

향후 사업은 2026년 4월 우선시공분 및 실시설계에 착수하고 같은 해 12월 착공해 2029년 12월 준공을 목표로 추진된다.

아울러, 제2경춘국도는 2026년 상반기 시행사 선정 및 착공, 2032년 준공을 목표로 하고 있으며, 안보~용산 국도대체 우회도로와 북방~동내 도로확장사업은 올해 하반기까지 제6차 국도·국지도 건설계획 반영을 목표로 추진할 계획이다.

한기호 국회의원(춘천·철원·화천·양구을)은 "2027년부터 2029년까지 3년간 필요한 예산이 차질없이 반영될 수 있도록 예산 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

서면 금산3리 이장은 "올해부터 사업이 본격 시행된다고 하니 마을 주민으로서 매우 기쁘다"며 "앞으로는 시내까지 5분이면 이동할 수 있어 생활권이 크게 개선될 것으로 예상되고, 마찬가지로 상인들도 큰 기대를 가지고 있다"고 말했다.

김진태 강원특별자치도지사가 24일 금산3리 경로당에서 '금산리 주민 간담회'를 열고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

김진태 지사는 "의암댐 건설 이후 62년 만에 단절됐던 구간이 다시 연결된다"며 "서면대교가 완성되면 춘천 도시계획의 대미를 장식하는 것은 물론, 수도권 강원시대를 여는 춘천의 새로운 관문이 될 것"이라고 강조했다.

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이어 "국비 확보 이후에도 입찰 유찰 등 여러 어려움이 있었지만, 총사업비 증액을 통해 사업을 정상 궤도에 올렸다"며 "동부건설에서도 적기 준공에 최선을 다해달라"고 당부했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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