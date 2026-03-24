2019년 이후 7회 연속 유치 성공…태권도 도시 위상 공고히

영천시는 23일부터 4월 2일까지 11일간 영천체육관에서 2026년 전국종별태권도선수권대회(중등부)와 2026 아이치-나고야 아시안게임 1차 국가대표 선발전이 열린다고 밝혔다.

'태권도 도시' 영천에서 2019년 이래 7회 연속 개최되는 이번 대회는 대한태권도협회가 주최하는 국내 최대 규모 태권도대회 중 하나로, 전국에서 모인 선수단과 관계자 등 2400여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼친다.

전국종별태권도선수권대회 중등부 겨루기 경기 모습. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

중등부 체급별 겨루기와 함께, 오는 9월에 열릴 2026 아이치-나고야 아시안게임의 국가대표 1차 선발전(겨루기·품새)이 함께 진행돼 대회의 위상을 높였다.

중등부 겨루기는 오는 29일까지 7일간 남녀 각 11개 체급 토너먼트 방식으로 치러진다.

이어 30일부터 4월 1일까지는 아시안게임 1차 선발전 남녀 8개 체급 겨루기가 펼쳐지며, 4월 2일에는 품새 국가대표 선발전이 진행된다.

품새 경기는 공인품새와 자유품새를 혼합 시연하는 컷오프 방식으로 진행돼 선수들의 기량을 종합적으로 평가한다.

24일 열린 개회식에는 양진방 대한태권도협회장과 권기덕 경북태권도협회장 직무대행, 노정호 영천시태권도협회장 등 태권도계 주요 인사들이 참석해 선수들을 격려했다.

특히 육군 태권도시범단의 식후 공연에는 군복무 중인 K-POP 아이돌 세븐틴의 멤버인 '호시'가 참여해, 태권도의 상징성과 역동성을 현대적으로 재해석하며 관중들의 큰 호응을 얻었다.

이번 대회를 통해 영천시는 최소 10억원 이상의 직접 경제효과를 기대하고 있다.

선수단과 가족, 관계자들의 체류로 숙박·음식·관광 등 지역 상권 전반에 활력을 불어넣는 것은 물론, 전국 단위 대회의 연속 개최를 통해 스포츠 중심도시로서의 브랜드 가치를 한층 강화할 전망이다.

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시 관계자는 "이번 대회는 전국종별태권도선수권대회와 2026 아이치-나고야 아시안게임 국가대표 1차 선발전을 함께 개최하는 의미가 있다"며, "7회 연속 영천에서 대회를 개최하는 만큼, 선수들이 최고의 환경에서 경기에 집중할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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