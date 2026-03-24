사회복지시설·장애인 가족에 특별 구매 지원금

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 158,000 전일대비 3,700 등락률 -2.29% 거래량 1,249,159 전일가 161,700 2026.03.24 14:31 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 '엔진밸브 공급' 안전공업 화재로 현대차그룹 생산 차질 우려…대체 기업 모색 전 종목 시세 보기 는 서울시와 '더 기아 PV5 WAV'를 활용해 교통약자 이동 편의 향상 및 전기차 충전 인프라 확대를 위한 전략적 파트너십을 구축했다고 24일 밝혔다.

'더 기아 PV5 WAV'. 기아 AD 원본보기 아이콘

PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)는 기아 브랜드 첫 전용 PBV(Platform Beyond Vehicle) 'PV5'에서 파생된 모델로, 휠체어 이용 승객의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용된 것이 특징이다. 기존 탑승 방식 대비 교통약자의 탑승 편의성과 안전성을 한층 강화했다.

기아와 서울시는 PV5 WAV를 활용해 교통약자의 실질적인 이동성 향상과 함께 지역사회 내 친환경 모빌리티 확산을 추진해 나갈 계획이다. 기아는 서울시에 있는 사회복지시설 및 장애인 가족을 둔 서울 시민을 대상으로 PV5 WAV 특별 구매 지원금을 제공한다.

구매 지원금은 휠체어 탑승 승객의 승하차 편의성을 높이는 데 특화된 '파워도어Ⅰ옵션(우측 스마트 파워 슬라이딩 도어, 스마트 파워테일게이트)' 장착 비용 80만원과 차량 구매 이후 유지비 부담을 낮출 수 있는 전기차 충전비 20만원으로 구성된다.

서울시도 전기차로 전환되는 사회복지시설 차량과 교통약자 이동 지원 차량의 충전 접근성을 높일 수 있게 올해 약 12억원 규모 예산을 투입, 동행 전기차 충전기 100기(완속 90기, 급속 10기) 무상 설치를 추진하고 있다. 설치 대상은 부지 무상 사용에 동의한 사회복지시설과 공동주택 등으로 PV5 WAV를 구매한 고객에 한해 혜택이 제공될 예정이다.

AD

기아 관계자는 "PV5 WAV는 휠체어 탑승자뿐 아니라 가족, 간병인, 운전자 등 모든 이용자에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하겠다는 기아의 의지가 반영된 차"라며 "서울시와 파트너십을 계기로 교통약자의 편리하고 안전한 이동에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>