이재명 대통령, 24일 SNS 메시지

부동산 업무배제 비판한 안철수 직격

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 한국노총 초청간담회에 입장하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안철수 국민의힘 의원이 다주택 공직자의 부동산 업무 배제 조치를 비판한 것에 대해 이재명 대통령은 24일 "개구리를 보호한다고 모기까지 보호해야 하는 것은 아니다"라고 꼬집었다.

이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 김태선 더불어민주당 의원의 게시물을 인용하며 이같이 지적했다.

앞서 이 대통령은 공직자 중 다주택자, 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다보유자를 부동산 관련 업무에서 제외하도록 지시했다.

이와 관련해 안 의원은 페이스북을 통해 '그럼 코스피 관련 공무원의 주식투자도 막을 것인가'라는 글을 올리며 비판했다.

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이에 김 의원은 안 의원을 향해 "이 대통령이 부동산 정책에서 다주택 공직자를 배제한 것은 국민의 이익과 정책 주체의 이익을 일치시키기 위함"이라며 "지금 정책 목표는 자본시장 활성화고, 그렇다면 자본시장 참여 경험이 있고 의지가 있는 자들을 정책 설계·집행 과정에 참여시키는 게 맞지 않나"라고 반박했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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