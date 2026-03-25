럭키드로우, 타임특가, 1&1딜 등 진행 예정

한샘은 상반기 최대 쇼핑 축제 '쌤페스타'가 막바지에 접어든 가운데 행사 4주차에도 다양한 혜택을 연이어 선보인다고 25일 밝혔다.

한샘에 따르면 쌤페스타가 시작된 이후 지난 3~8일까지 엿새 동안 매출을 분석한 결과, 온라인 채널인 '한샘몰'에서는 옷장·수납 카테고리의 일평균 매출은 직전 행사 대비 72% 급증했다. 신학기 시즌과 맞물린 서재·자녀방 카테고리는 82%의 성장률을 보였다.

오프라인 매장인 '리하우스' 매장에서도 키친·바스·수납 등 인테리어 공사 패키지와 단품 공사 관련 상담을 한 고객은 직전 행사 대비 24% 증가했고, 홈퍼니싱 가구 계약액은 16% 상승했다.

한샘 쌤페스타 매장 사진. 한샘 AD 원본보기 아이콘

한샘은 이 같은 초반 흥행 기세를 이어가기 위해 행사 4주차에 다양한 혜택을 선보일 방침이다. 매주 금요일 인기 상품을 9만9000원에 제공하는 '럭키드로우'를 통해 이달 20일부터 27일까지는 위드 세라믹 4인 식탁 세트를, 27일부터 30일까지는 밸런스 볼륨탑 매트리스를 선보인다.

또한 23일부터 30일까지는 '카테고리 데이'를 운영해 월·화·수요일에는 '옷장', 목·금·토요일에는 '식탁', 행사의 마지막 날인 29~30일에는 한샘의 대표 키즈 가구 라인 '샘키즈' 앵콜 특가를 진행한다.

인테리어 공사 수요자를 위한 혜택도 준비됐다. 2개 이상 상품 구매 시 혜택이 커지는 '1&1딜'을 통해 ▲키친·바스 패키지 ▲바스 더블 패키지를 선보인다. '타임특가'에서는 ▲밀란·유로키친 ▲이지바스 ▲유닛 우드 슬라이딩 간살형 중문 등 인테리어 공사 핵심 상품과 ▲호텔침대 모노 ▲엠마 컴포트 천연가죽 소파 등 가구를 할인 가격에 만나볼 수 있다. 또, '월요2배딜'을 통해 ▲샘베딩 퓨어 옷장세트 ▲이지바스5 아이보리 뮤트 등을 최대 할인된 가격으로 선보인다. 이 밖에도 '쌤페특가', '넘버 원(No.1) 인기템' 등도 선보일 예정이다.

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한샘 관계자는 "남은 행사 기간에도 '살고 있는 집'을 새롭게 바꾸고자 하는 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있는 차별화된 상품과 혜택을 지속해서 선보여 가구·인테리어 시장의 활력을 주도해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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