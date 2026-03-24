올영·무신사·현대百 등 서비스 추가

AI 에이전트 생태계 확장 본격화

카카오가 '챗GPT 포 카카오' 내 '카카오툴즈' 서비스를 개편하고 외부 서비스들을 추가했다. 카카오는 향후 AI 에이전트 고도화를 통해 외부 파트너사의 서비스를 대화만으로 매끄럽게 이용할 수 있는 환경을 구축한다는 목표다.

카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 47,950 전일대비 1,050 등락률 +2.24% 거래량 394,657 전일가 46,900 2026.03.24 10:04 기준 관련기사 카카오-4대 과기원, 인재양성 '맞손'…"2030년까지 100개 AI 창업팀 발굴" 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 리사 수, 삼성·네이버 이어 업스테이지까지…K동맹 광폭행보(종합) 전 종목 시세 보기 는 24일 카카오툴즈에 ▲올리브영 ▲무신사 ▲현대백화점 ▲삼쩜삼 ▲마이리얼트립 ▲사람인 ▲우리의식탁 등 파트너사의 서비스를 추가했다고 밝혔다. 카카오 계열사 중에서는 카카오뱅크와 카카오골프예약 등 서비스도 이용할 수 있게 됐다.

카카오는 24일 카카오툴즈에 ▲올리브영 ▲무신사 ▲현대백화점 ▲삼쩜삼 ▲마이리얼트립 ▲사람인 ▲우리의식탁 등 파트너사의 서비스를 추가했다고 밝혔다. 카카오 AD 원본보기 아이콘

카카오툴즈는 카카오 내·외부의 다양한 서비스와 연동되는 AI 에이전트 서비스다. 지금까지는 카카오 계열사들의 서비스인 선물하기, 예약하기, 카카오맵, 톡캘린더, 멜론, 카카오T, 카카오페이 등의 계열사 서비스 중심으로 서비스를 제공해왔다.

이번 확대 개편을 통해 이용자들은 뷰티, 패션, 유통 등 다양한 서비스를 하나의 채팅창에서 활용할 수 있게 됐다. 예를 들어, 이용자가 챗GPT 포 카카오에서 '건성 피부에 바르기 좋은 썬크림 추천해줘', '4월 벚꽃여행 때 입으면 좋을 청자켓 리스트 부탁해'와 같이 요청하면 카카오툴즈에 연동된 올리브영, 무신사 등 파트너사의 서비스를 통해 답변이나 결과를 제안 받을 수 있다.

이용자들이 자신만의 에이전트 환경을 설계할 수 있는 서비스도 마련했다. 카카오툴즈 전용 '홈' 메뉴를 신설, '인기 차트'와 '추천 서비스' 같은 기능을 추가했다. 'MY' 메뉴에서는 이용자의 취향에 맞는 서비스 활성화를 위해 직접 추가와 제거를 설정하고 관리할 수 있다. 현재 이용자별 최대 10개의 서비스를 카카오툴즈에 추가할 수 있다.

카카오는 이번 카카오툴즈의 확대 개편을 시작으로 향후 다양한 파트너들과 협력을 확대해 카카오툴즈의 활용성을 높일 방침이다. 현재 제공 중인 카카오툴즈의 기능들은 상품 추천이나 외부 앱 연결처럼 제한된 서비스만 제공되는데, 이를 고도화해 카카오툴즈에서의 대화만으로 상품 구매나 서비스 이용까지 이뤄지도록 할 전망이다.

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유용하 카카오 AI 커넥트 성과리더는 "다양한 산업군의 파트너사들과의 긴밀한 협력을 통해 AI 에이전트가 이용자의 일상 깊숙이 스며드는 환경을 만들고자 한다"면서 "AI 에이전트 생태계의 꾸준한 확장을 통해 이용자들의 편의성이 풍부해지는 선순환 구조를 완성해 갈 계획"이라고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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