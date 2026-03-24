"메이요·듀크 등 핵심 인사 참여로 신뢰 확인"

디앤디파마텍 디앤디파마텍 close 증권정보 347850 KOSDAQ 현재가 72,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,300 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 디앤디파마텍, 아스타틴-211 전립선암 치료제 초기 임상 발표 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑ 전 종목 시세 보기 은 미국 공동 창업자들이 보유한 스톡옵션을 행사해 지분을 확대했다고 24일 밝혔다.

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이번 스톡옵션 행사에는 회사 설립 초기부터 참여한 해외 연구자들이 포함됐다. 회사 파이프라인 개발과 글로벌 전략 수립에 관여해 온 인물들이다.

판카즈 파스리차 미국 메이요클리닉 내과 학과장은 보유 주식 전량에 더해 스톡옵션을 행사했다. 해당 지분은 2027년 5월까지 보호예수가 설정돼 있다. 필립 판 미국 존스홉킨스대 케리 경영대학원 교수와 마이클 잘루츠키 듀크대 방사선과 교수도 옵션 행사에 참여했다.

디앤디파마텍 관계자는 "스톡옵션 행사 시 미국 내 세금이 발생하는 점을 고려할 때 공동 창업자들의 지분 확대는 회사 성장성에 대한 기대를 반영한 것으로 해석된다"고 말했다.

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디앤디파마텍은 MASH 치료제 'DD01'을 포함해 비만 치료제와 퇴행성 뇌질환 치료제 등을 개발 중이다. 글로벌 임상과 사업화도 병행하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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