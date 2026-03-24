19~20일 '코카 스포트라이트' 개최

'여신시대'·'철학자의 요리' 현지 상영

한국콘텐츠진흥원 뉴욕 비즈니스센터는 지난 19일과 20일 이틀간 미국 뉴욕코리아센터에서 K다큐멘터리 상영회 '코카 스포트라이트'를 열었다. 현지 콘텐츠 산업 관계자와 일반 관객 등 300여 명을 초청해 국산 다큐멘터리의 북미 시장 진출 가능성을 타진했다.

상영된 작품은 콘진원으로부터 제작을 지원받아 완성도를 높인 다큐멘터리 두 편이다. 첫날에는 문승욱·유예진 감독이 연출한 '여신시대'를 선보였다. 한국 전통 신화를 통해 여성 리더십을 조명한 작품으로, 다큐멘터리와 애니메이션, 프로젝션 매핑을 결합한 복합 형식으로 만들어져 2024년 휴스턴 국제영화제에서 은상을 받았다.

이튿날에는 K푸드의 철학적 뿌리를 파고든 '철학자의 요리'를 공개했다. 사찰음식 명장인 정관스님의 일상과 철학을 전하며 한국 불교문화가 지닌 가치와 깊이를 전달했다.

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콘진원은 이번 상영회를 기점으로 다큐멘터리는 물론 드라마, 애니메이션 등 K콘텐츠 전반의 북미 비즈니스 연계와 수출 활성화를 추진할 계획이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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