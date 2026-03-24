반려견 간식 득템 기회…대상펫라이프, 최대 68% 할인
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대상펫몰·닥터뉴토 네이버 스마트스토어서 진행
대상 대상 close 증권정보 001680 KOSPI 현재가 20,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,450 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 청정원, 라이프 푸드 브랜드 30주년 캠페인 [오늘의신상]중불에 익히면 닭갈비 '뚝딱' [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 펫라이프가 '국제 강아지의 날'을 맞아 반려동물 간식과 영양제, 용품 등을 최대 68% 할인 판매한다고 24일 밝혔다.
우선 이달 31일까지 대상펫라이프의 공식 통합 온라인몰 '대상펫몰'에서 열리는 '봄 산책 준비하개' 기획전을 진행한다. 반려견 산책 시 필요한 간식과 스프레이, 배변 봉투 등으로 구성한 '왓츠인댕댕백' 세트를 34% 할인해 판매한다. 또 반려동물의 단백질 보충에 도움을 주는 닥터뉴토의 인기 제품 '탄단지 프로틴 케어 펫밀크'는 최대 44% 할인가에 제공한다. '하루통살 닭 안심·명태', '프레시케어 동결건조 트릿' 시리즈 등 프리미엄 간식 라인업도 최대 42% 할인 판매한다.
대상펫라이프가 '국제 강아지의 날'을 맞아 반려동물 간식과 영양제, 용품 등을 최대 68% 할인 판매한다고 24일 밝혔다.(사진제공=대상)
관절과 눈, 장 등 맞춤형 건강 관리 보조제 3종(J케어, E케어, P케어)과 호흡기 질환 관리 보조제 '스니징케어 브레스앤하트' 등을 최대 47% 할인한다. 반려견 보양식 '에너지케어 미음' 시리즈는 정상가 대비 최대 55% 저렴한 가격에 선보인다. 이 외에도 배변패드, 치석제거 용품 및 간식 등 '뽀시래기'의 반려동물용품들도 할인가로 구매할 수 있다.
모든 회원에게 30% 추가 할인 쿠폰을 지급하고, 5만원 이상 구매하면 1만5000원 상당의 '조구만 우디 파우치'를 증정한다. 8만원 이상 구매 고객에게는 3만원 상당의 '조구만 우디 가방'을 제공한다.
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동시에 대상펫라이프 대표 브랜드 '닥터뉴토'의 네이버 스마트스토어에서는 이달 29일까지 일주일간 닥터뉴토의 영양보조제와 간식, 강아지 미음, 뉴트리케어 유동식 등을 최대 50% 할인가에 선보인다. 특히, 닥터뉴토의 베스트셀러 프레시케어 라인의 신제품 '프레시케어 동결건조 트릿 D 순살 연어'는 선착순 200명에게 체험 특가로 제공한다.
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