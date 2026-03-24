트럼프 "이란과 대화" 발표 직후 메시지

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란 측의 합의에서 이스라엘의 핵심 이익이 보호돼야 한다고 주장했다.

23일(현지시간) 네타냐후 총리가 영상 메시지를 통해 발언하고 있다. 이스라엘 총리실X. AD 원본보기 아이콘

23일(현지시간) 네타냐후 총리는 영상 메시지를 통해 "우리의 친구 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했다"며 "트럼프 대통령은 이스라엘군과 미군이 거둔 막대한 성과를 지렛대 삼아, 협상을 통해 전쟁의 목표를 달성할 기회가 있다고 믿고 있다"고 말했다. 그러면서 "해당 협상은 반드시 이스라엘의 핵심 이익을 보호하는 합의여야 한다"고 강조했다.

그는 이어 "동시에 이란과 레바논에 대한 타격도 멈추지 않고 계속하고 있다"며 "이란의 미사일과 핵 프로그램을 무력화하고 있으며, 헤즈볼라에도 심각한 타격을 입히고 있다"고 설명했다. 특히 "불과 며칠 전에도 이란 핵 과학자 2명을 추가로 제거했다"며 "우리의 공격은 여전히 계속되고 있다"고 강경한 군사적 의지를 드러냈다.

네타냐후 총리의 이같은 발언은 트럼프 대통령이 이란 측과 '매우 좋은' 대화를 나눴다고 발표한 직후 나왔다.

트럼프 대통령은 당초 48시간 안에 호르무즈 해협을 재개방하지 않을 경우 이란의 전력 시설을 초토화하겠다는 최후통첩을 보냈으나, 시한 직전 이를 연기하고 외교적 해결로 급선회했다.

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이와 관련해 미국 매체 악시오스는 이스라엘 관리를 인용해 트럼프 대통령의 대화 상대가 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이라고 보도했다. 그러나 갈리바프 의장은 자신의 X(옛 트위터)를 통해 "현재 어떠한 협상도 진행되고 있지 않다"며 부인했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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