전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로?

중동 지역 긴장으로 글로벌 증시 변동성이 확대되고 있지만, 시장의 핵심 투자 흐름은 결국 인공지능(AI) 투자 사이클로 다시 돌아갈 것이라는 전망이 제기됐다. 최근 증시 조정은 AI 투자 둔화 때문이라기보다 유가 급등과 금리 인하 지연 우려 등 외부 변수에 따른 일시적 충격이라는 분석이다.

전문가들은 글로벌 기술 기업들의 AI 인프라 경쟁이 계속되는 만큼 관련 투자 흐름이 구조적으로 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 지정학적 긴장이 완화되고 에너지 가격이 안정될 경우 성장 산업 중심의 투자 심리가 다시 회복되며 증시 흐름도 점차 정상화될 수 있다는 전망이 나온다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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