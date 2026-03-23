2족 보행 기반 고난도 작업 수행

스마트조선소 전환 가속

HD현대가 조선소 특화 용접용 휴머노이드의 실증과 상용화에 본격 착수한다. 인력난과 고위험 작업 환경이 지속되는 조선업 현장에 '피지컬 AI 기반 로봇'을 투입해 생산성과 안전성을 동시에 끌어올리겠다는 구상이다.

HD현대는 최근 ‘조선소 특화 용접용 휴머노이드의 실증 및 상용화를 위한 공동개발 협약’을 체결했다. 사진 왼쪽부터 송영훈 HD현대로보틱스 솔루션개발부문장, 이동주 HD한국조선해양 제조혁신연구소 부문장, HD현대 제공 AD 원본보기 아이콘

HD현대는 23일 경기도 판교 HD현대글로벌R&D센터에서 HD한국조선해양, HD현대로보틱스, 미국 페르소나 AI(Persona AI)와 '조선소 특화 용접용 휴머노이드의 실증 및 상용화를 위한 공동개발 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해 5월 체결한 '조선 용접용 휴머노이드 개발' 업무협약의 후속 단계다. 그간 개발해온 시제품이 기술적 유용성과 현장 적용 가능성 측면에서 긍정적인 평가를 받으면서 후속 개발로 이어졌다.

협약에 따라 HD한국조선해양은 조선소 현장에서 축적한 데이터를 기반으로 로봇용 용접 교육 기술을 개발하고, 선박 건조 공정 데이터를 학습한 AI 모델을 실제 현장에 적용해 실증을 수행한다.

HD현대로보틱스는 휴머노이드의 조선소 적용을 위한 시스템 통합을 총괄하며, 용접 품질 분석·제어 기술 개발과 현장 테스트 지원을 맡는다. 페르소나 AI는 조선소 환경에서도 안정적으로 이동할 수 있는 2족 보행 휴머노이드 플랫폼 개발을 담당한다.

HD현대는 이번 협력을 통해 용접·이동·인지·정밀 제어 등 고난도 작업을 수행할 수 있는 조선소 특화 휴머노이드를 완성하고, 이를 선박 건조 현장에 단계적으로 적용할 계획이다.

특히 HD현대로보틱스가 축적해온 피지컬 AI 기반 용접 기술에 고숙련 작업자의 노하우와 작업 패턴을 접목해 정밀 제어 기술을 고도화하고, 조선소 환경에 최적화된 용접 솔루션을 구현한다는 방침이다.

23일 조선업계에 따르면 조선소 현장의 인력 부족과 안전 문제 해결을 위한 자동화 수요가 빠르게 확대되고 있다. 이에 따라 휴머노이드 기반 작업 자동화 기술이 차세대 생산 혁신 수단으로 주목받는 분위기다.

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HD현대 관계자는 "조선소 특화 휴머노이드는 작업자의 안전을 강화하면서 생산 효율을 높이는 스마트조선소의 핵심 기반이 될 것"이라며 "휴머노이드 도입을 통해 조선업의 새로운 패러다임을 선도해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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