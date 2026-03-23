'2026 대한민국 공공디자인대상' 공모…공공디자인 우수사례 17점 선정

오는 4월24일까지 신청 접수

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 함께 오는 4월24일까지 '2026 대한민국 공공디자인대상'을 공모한다고 23일 밝혔다.

19회를 맞이한 이번 공모에서는 공공디자인을 통해 국민의 일상을 아름답고 편리하게 조성하는 데 기여한 우수사업과 연구 총 17점을 선정한다.

세부적으로 대통령상 1점(상금 2000만원), 문체부 장관상 4점(상금 1000만원), 공진원장상 7점(상금 300만원), 빅터 마골린상 1점(상금 200만원), 학회장상 4점(상금 100만원)을 시상한다. 고(故) 빅터 마골린(1941~2019·미국)은 디자인계 세계적인 석학이다. 2015년 광주 국제디자인총회 참여를 계기로 한국 디자인 발전을 위한 후원금을 기부했으며, 이를 기려 2017년부터 '빅터 마골린상'이 제정됐다.

올해에는 세부 분야에서 공공정책 분야를 새롭게 신설해 공모의 범위를 정책 분야(공공디자인의 기준과 방법론을 제시하는 안내서, 지침 등)로까지 넓혔다. 아울러 지난해 도입된 민간 분야 시상과 학회장상, 지자체 담당자 대상 공공디자인 진흥 유공 표창도 유지해 다양한 주체의 참여 기반을 강화했다.

수상작에는 오는 10월23일부터 11월1일까지 열리는 '공공디자인 페스티벌 2026'과 연계한 홍보 기회가 제공된다. 사업 부문 수상작은 전시와 함께 수상 기관 및 건축·시설물에 대한 인증을 통해 소개되며, 연구 부문 수상작은 1024일 문화역서울284에서 열리는 유관 학회 연합 학술대회를 통해 성과를 발표하고 공유할 예정이다.

AD

공모는 유관 기관·기업·전문가의 '추천 신청'과 사업 및 연구를 수행한 개인·기관·기업의 '직접 신청'으로 나뉘어 진행된다. 신청은 공공디자인 종합정보시스템에서 가능하며, 자세한 내용은 공진원 누리집과 해당 시스템에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>