KMI·해운협회, 해운금융 해법 모색…“불확실성, 경쟁력 강화 기반 마련”

상반기 포럼서 친환경 전환·중소선사 지원·민간금융 확대 방향 제시

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)과 한국해운협회(KSA, 회장 박정석)는 지난 20일 서울 한국해운협회 대회의실에서 '2026년 상반기 해운금융포럼'을 개최했다.

이번 포럼은 글로벌 경기 둔화와 보호무역주의 확산, 중동 지역 지정학적 리스크 등 해운산업을 둘러싼 대내외 불확실성이 확대되는 상황에서 해운시장 흐름을 진단하고, 산업의 안정적 운영과 경쟁력 강화를 위한 금융지원 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 발표에 나선 한국해양수산개발원 황수진 실장은 경기 둔화와 보호무역 확산, 중동 리스크를 주요 변수로 제시하며 이에 대응할 수 있는 신규 해운금융 정책과 실효성 있는 지원수단 마련의 필요성을 강조했다.

이어 한국산업은행 김정래 해양펀드팀장은 총 14억 달러 규모의 'SOS펀드(KDB Smart Ocean Shipping Fund)'를 소개했다. 해당 펀드는 친환경·스마트 선박 신조 및 개조 지원, 선박운용리스 도입 등을 포함한 종합 프로그램으로, 중소·중견 선사의 초기 투자 부담을 낮추고 친환경 선대 전환을 촉진하는 데 목적이 있다.

또 한국해양진흥공사 호혜정 차장은 선가 상승과 금리 변동, 환경규제 강화로 어려움을 겪는 중소선사를 위한 '중소선사 특별지원 프로그램'을 발표했다. 금융과 비금융을 결합한 지원을 통해 중소·연안선사의 금융 접근성을 높이고 경영 및 규제 대응 역량을 강화한다는 구상이다.

마지막으로 부산은행 조윤주 해양금융부장은 '해양금융과 민간금융 활성화 전략'을 주제로 국내 선박금융 시장의 구조적 한계를 짚으며 민간금융 확대 필요성을 강조했다. 정책금융과 민간금융 간 역할 분담과 공조 확대, 관계형 선박금융 강화가 필요하다는 제언도 이어졌다.

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이어진 토론에서는 친환경 전환과 공급망 위기 등 외부 리스크 대응 방안과 민간금융 활성화 전략, 정책·민간금융 간 구조적 한계에 대한 논의가 진행됐다. 참석자들은 해운금융이 단순한 위기 대응을 넘어 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반이라는 데 공감대를 형성했다.

조정희 한국해양수산개발원 원장은 "이번 포럼이 해운산업을 둘러싼 불확실성을 해소하는 계기가 되길 기대한다"며 "도출된 시사점을 바탕으로 산업의 안정적 운영과 미래 경쟁력 강화를 위한 정책 연구와 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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