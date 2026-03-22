암참 취임식에 신형 제품 전시

후원사 퀄컴 다양한 제품 선보여

내부 구조, AI 및 보안 성능 강조

삼성전자가 로봇청소기 신형 '비스포크 AI 스팀' 제품을 주한미국상공회의소(암참) 행사에 전시했다.

삼성전자가 20일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 암참 연례행사에서 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기를 전시했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 암참의 2026년 신임 이사진을 처음 소개하는 '2026 암참 이사진 취임식(AMCHAM Inaugural Ball 2026)'으로, 퀄컴 테크날러지스(Qualcomm Technologies)가 후원했다. 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사를 비롯해 회원사 및 주요 기업 관계자 약 800명이 참석했다.

20일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 연례행사에서 삼성전자 직원이 참석자들에게 2026년형 '비스포크 AI 스팀'의 특장점을 소개하고 있다. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

행사에서는 'AI, 당신에게 더 가까이(AI Closer to You)'를 주제로 퀄컴의 '드래곤윙(Qualcomm™ Dragonwing)'을 탑재한 가전, 모바일, PC 등 다양한 제품이 전시됐다. 삼성전자 역시 비스포크 AI 스팀 로봇청소기를 선보이며 현장 참여도를 높였다.

특히 삼성전자는 제품을 분해한 형태로 전시해 관람객들이 내부 구조를 직접 확인할 수 있도록 했다. 이를 통해 퀄컴 프로세서와 보안칩이 구현하는 인공지능(AI) 기능과 보안 성능을 직관적으로 전달했다.

지난 2월 출시된 2026년형 비스포크 AI 스팀은 퀄컴의 차세대 산업용 프로세서 '드래곤윙'을 적용한 것이 특징이다. 여기에 3D 듀얼 장애물 센서, 라이더(LiDAR) 센서, 초음파 센서 등 총 5개 센서를 탑재해 정밀한 인식과 주행 성능을 구현했다.

장애물 센서는 두 개의 카메라를 활용해 사람의 눈과 유사한 방식으로 물체를 인식하고 거리를 계산한다. 또한 각 센서에서 수집한 14종의 데이터를 기반으로 바닥 환경을 정밀하게 분석해 물걸레 사용 여부와 흡입력을 자동으로 조절한다.

전면에 탑재된 RGB(적·녹·청) 카메라 센서와 적외선(IR) LED(발광다이오드)를 통해 액체 인식 기능도 강화됐다. 커피나 주스 등 유색 액체뿐 아니라 물과 같은 투명 액체까지 감지해 회피하거나 집중 청소할 수 있다.

또 약 170만 개의 사물·환경 이미지 데이터를 기반으로 학습된 AI 모델을 활용해 실내 공간을 분석하고 최적의 청소 경로를 도출한다.

보안 기능도 한층 강화됐다. 신제품에는 삼성전자의 보안 솔루션 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)'와 '녹스 볼트(Knox Vault)'가 새롭게 적용됐다. 녹스 매트릭스는 스마트싱스로 연결된 기기 간 보안 상태를 상호 점검하고 위협을 탐지·차단하며, 녹스 볼트는 비밀번호 등 민감 정보를 별도의 보안칩에 저장해 보호한다.

삼성전자는 해당 제품으로 국내외 총 5종의 보안 인증을 획득했다. 국내에서는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 '사물인터넷(IoT) 보안인증'에서 최고 등급인 'Standard+'를 받았다.

아울러 개인정보보호위원회와 KISA가 주관하는 '개인정보보호 중심 설계(PbD)' 인증도 로봇청소기 최초로 획득했다. 국내에서 이 두 가지 인증을 모두 획득한 제품은 비스포크 AI 스팀이 유일하다.

이 밖에도 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈, 독일 T?V Nord, 독일 연방정보기술보안청(BSI) 인증을 확보했으며, 향후 미국에서 신설될 보안 인증에도 대응해 제품 신뢰성을 지속적으로 강화할 계획이다.

김상표 퀄컴코리아 사장은 "비스포크 AI 스팀은 퀄컴 드래곤윙 칩셋과 삼성전자의 AI 기술이 결합된 제품으로, '홈 컴패니언(Companion)' 역할을 확대하고 있다"며 "양사 협력을 바탕으로 로봇청소기 기술 발전을 이어갈 것"이라고 말했다.

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문종승 삼성전자 가전기기(DA)사업부 부사장은 "강력한 하드웨어와 AI 기능을 기반으로 청소 성능과 편의성, 보안까지 강화한 '비스포크 AI 스팀'을 글로벌 시장에 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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