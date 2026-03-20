전국 미세먼지 농도 '보통' 수준

토요일인 21일은 전국이 대체로 맑고 봄 날씨가 이어질 전망이다.

완연한 봄 날씨를 보인 지난 17일 부산 기장군 좌광천에서 시민들이 수양버들과 봄꽃 사이로 산책하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -4∼7도, 낮 최고기온은 12∼18도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠고 일교차는 15∼20도로 크다.

경기 남부와 동해안과 충남권, 전라권은 오전까지 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강원 동해안과 경북권을 중심으로 대기가 점차 건조해져 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '보통' 수준으로 예상된다. 다만 수도권은 오전에 '나쁨' 수준을 보일 것으로 예상된다.

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바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 수준이다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.0ｍ로 전망된다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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