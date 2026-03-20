"우크라이나는 전시 상황을 넘어 폐허 된 도시의 복구와 현대화, 장기적인 파트너십을 준비하는 나라입니다. 한국과 상호 협력할 수 있는 잠재력이 많습니다."

안드리 베쉬킨 주한우크라이나대사 대리는 20일 서울 중구 주한유럽연합(EU)대사관에서 열린 '우크라이나 전쟁 4년, 글로벌 불안정성과 한반도 시사점' 간담회에서 이같이 말하며 한국에 적극적인 협조와 관심을 호소했다.

안드리 베쉬킨 주한우크라이나대사 대리가 20일 서울 중구 주한유럽연합(EU)대사관에서 열린 '우크라이나 전쟁 4년, 글로벌 불안정성과 한반도 시사점' 간담회에 발언하고 있다. 심성아 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "지난 4년간 전쟁은 글로벌 안보 지형을 근본적으로 재편했다"며 "대규모 국가 간 전쟁이 과거의 일이 아니라는 점과 권위주의 세력 간 결속이 강화되고 있다는 사실이 확인됐다. 만약 침략을 저지하지 않는다면 이는 전 세계 어디서든 반복될 수 있다"고 했다.

아울러 "유럽과 아시아의 민주주의 국가들은 국제법을 수호하고 더 탄력적인 글로벌 질서를 구축하기 위해 반드시 함께해야 한다"고 강조했다.

우고 아스투토 주한EU대사는 "한국의 관점에서 우크라이나 전쟁을 보면, 유엔 결의안을 위반한 러시아와 북한의 군사적 협력은 매우 심각한 문제"라며 "이 전쟁이 어떻게 끝나느냐에 국제법과 전 세계 국가 안보가 걸려있다. 러시아에 대한 제재를 완벽히 이행해 정의로운 평화를 실현해야 한다"고 말했다.

20일 서울 중구 주한유럽연합(EU)대사관에서 열린 '우크라이나 전쟁 4년, 글로벌 불안정성과 한반도 시사점' 간담회. 심성아 기자 원본보기 아이콘

이날 패널 토론에 참여한 프레드릭 스포어 프리드리히 나우만 재단의 한국사무소 대표는 "북러 협력은 그동안 지나치게 간과돼왔다"며 "이 사태를 더 알리는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "독일과 유럽에서도 이제 더이상 미국에만 의지할 수 없으며, 미국의 보호가 예측 불가능하고 신뢰할 수 없게 됐다는 인식이 확산하고 있다"고 했다.

그는 "사이버 보안이나 방산 분야에서 한화 같은 한국 방산 기업들이 독일 내 생산을 검토하는 등 한국-독일 간 협력이 긴밀해졌다"며 "EU와 아시아의 자유 민주주의 국가들 사이의 협력 필요성이 그 어느 때보다 절실하다"고 했다.

나탈리아 부티르스카 뉴유럽센터 수석연구원은 "러시아의 우크라이나 침략은 유럽뿐만 아니라 전 세계의 안보 지형을 재편했다. 2023년 하마스의 이스라엘 공격, 가스 공급 위기, 현재의 중동 전쟁 등 전세계에서 일어나는 갈등은 단순히 한 지역 안에서의 문제가 아니다. 국제법의 침해와 이를 집행하지 못하는 국제기구들의 무능함이 낳은 결과"라고 비판했다.

이어 "북한은 포탄, 미사일 및 기타 무기류를 러시아에 공급하는 핵심 공급원이 됐으며, 북한 군인들은 러시아군과 전투 작전에 참여하고 있다"며 "우크라이나 전쟁과 남북의 관계는 별개의 문제가 아니고, 매우 밀접하게 연결돼 있다"고 말했다.

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끝으로 부티르스카 수석연구원은 "한국은 기술과 자본이 있고 우크라이나는 실전에서 검증된 기술이 있어 윈-윈할 수 있는 핵심 파트너"라고 강조했다. 그는 "하지만 한국은 법과 지정학적 상황 때문에 살상 무기 지원 등에 제한이 많다"며 "일본은 이미 법을 바꾸고 미국과 협력하며 우크라이나를 지원하고 있다. 한국도 이제는 정치적 결단이 필요한 시점"이라고 호소했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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