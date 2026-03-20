NH농협은행 협력 적립금

시정 사업·지역발전 활용

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 19일 시청에서 NH농협은행과 함께 '법인카드 이용적립금 전달식'을 개최했다고 20일 밝혔다.

구리시(시장 백경현)가 지난 19일 시청에서 NH농협은행과 함께 '법인카드 이용적립금 전달식'을 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 전달식에는 백경현 구리시장과 박현숙 NH농협은행 구리시지부장, 김주원 NH농협은행 구리시청출장소장이 참석해 구리시 법인카드 사용에 따른 적립금을 전달하고, 지역발전을 위한 협력 방안을 논의하는 시간을 가졌다.

이번에 전달된 적립금은 1억 185만 4천 원으로, 구리시와 NH농협은행 간 제휴 협약에 따라 지난해 법인카드, 복지 카드, 보조금 카드 등의 이용 실적에 따라 적립된 금액이다. 해당 재원은 2026년 세입예산에 편성되어 시민을 위한 다양한 시정 사업과 지역사회 발전을 위해 활용될 예정이다.

백경현 구리시장은 "구리시와 농협은행이 협력해 마련한 법인카드 이용적립금은 시민을 위한 사업에 소중히 활용하겠다"라며 "앞으로도 시 금고 운영이 효율적으로 이루어질 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가며 시민에게 신뢰받는 행정을 펼쳐 나가겠다"라고 말했다.

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한편 구리시는 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'를 목표로 시민 중심의 시정을 추진하며 지속 가능한 도시 발전을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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