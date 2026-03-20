식품의약품안전처와 글로벌 규제 대응을 논의한 코스맥스 코스맥스 close 증권정보 192820 KOSPI 현재가 194,300 전일대비 15,100 등락률 +8.43% 거래량 72,986 전일가 179,200 2026.03.20 09:46 기준 관련기사 K-뷰티 2막은 '테크 전쟁'…미용의료시장 선점 나선다 코스맥스, 印尼서 피부 데이터 확보 나선다…'마이크로바이옴 지도' 구축 "한국인들 쓰는 거 살래" 외국인들 쓸어담더니… 'K-뷰티' ODM 1위, 해외 실적서 갈렸다 주가가 상승세다.

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20일 오전 9시40분 기준 코스맥스는 전 거래일 대비 1만2500원(6.98%) 오른 19만1700원에 거래됐다.


코스맥스는 전날 경기 성남 판교 알앤아이센터에서 안영진 식약처 바이오생약국장 등 관계자들과 간담회를 열었다. 양측은 자외선차단제 체외 시험법 도입 대응 방안을 논의했다. 코스맥스는 국내 최초로 자외선 차단제의 체외 SPF와 PA 측정이 가능한 자동화 시험 설비를 도입했다.

[특징주]코스맥스, 식약처와 K-뷰티 경쟁력 강화 논의에 7%↑
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오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
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