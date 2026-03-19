세종문화회관 옥상서 군중 동선 등 현장점검

"안전 위에 축제 빛나" 성숙한 시민의식 당부

오세훈 서울시장이 19일 서울 종로구 세종문화회관에서 광화문광장에 준비 중인 방탄소년단의 컴백 공연 무대를 살펴보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 그룹 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연을 이틀 앞두고 광화문광장을 찾아 막바지 현장 점검을 마쳤다.

오 시장은 19일 오후 세종문화회관 옥상에 올라 무대와 객석 전반을 내려다본 뒤, 메인 무대 앞 군중 동선을 직접 확인했다. 특히 인파가 집중될 광화문역 출구와 병목 구간 등 '지도로는 보이지 않는 위험 지점'을 직접 살폈다.

그는 "온 국민과 전 세계가 기다려온 BTS 컴백 공연 준비를 거의 마무리했다"며 "안전이라는 토대 위에서 축제는 더욱 빛날 것"이라고 말했다.

편의시설 확보에 대해서는 자신감을 보였다. 오 시장은 "주변 건물들의 협조를 받아 2551개의 화장실을 확보했다"며 "이 정도 규모면 충분히 수용할 수 있을 것"이라고 말했다. 서울시는 이번 공연에 적어도 20만~30만명 이상이 현장을 찾을 것으로 보고 테러 대비와 화장실 운영 등 모든 준비를 마친 상태다.

19일 서울 광화문광장에서 오세훈 서울시장이 BTS 공연 준비 현장을 점검하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

오 시장은 인파 밀집 지역을 직접 발로 밟으며 안전 대책을 확인하고 시민들의 성숙한 참여를 당부했다. 그는 "가장 중요한 것은 성숙한 시민의식으로 함께 참여해주시는 모습"이라며 "그런 모습이 전 세계에 비춰질 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다.

서울시는 관계 기관과 함께 공연장 일대 83개소 위험 지점을 발굴해 조치했다. 행사 당일에는 71개 구역에 경찰, 소방, 하이브, 서울시 인력이 합동 배치된다. 세종문화회관에는 통합 현장 본부를 설치해 인파 밀집과 강풍 등 돌발 상황에 즉각 대응한다.

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오 시장은 "축제 분위기에서 유연하고 안전하게 공연이 치러지도록 노력하겠다"며 "서울의 랜드마크 15곳이 붉은빛으로 물들고 7개 국어 안내가 전 세계 팬들을 맞이할 것"이라고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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