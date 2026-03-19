3주 넘게 무력충돌…이드 알피트르 앞둬

사우디·카타르·튀르키예 요청에 휴전

무력 충돌 중인 파키스탄과 아프가니스탄이 이슬람 명절을 명분으로 닷새간 휴전에 돌입했다.

지난 13일 아프가니스탄 칸다하르에서 민간 항공사 캄 에어의 연료 창고에 짙은 검은 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

19일(현지시간) 아타울라 타라르 파키스탄 정보부 장관의 엑스(X·옛 트위터)에 따르면 전날 파키스탄은 '이드 알피트르'를 앞두고 사우디아라비아·카타르·튀르키예의 요청에 따라 군사 작전을 5일 동안 일시 중단한다고 발표했다. 이드 알피트르는 라마단 종료를 축하하는 이슬람권 명절이다.

이에 따른 교전 중단 기간은 이날 0시부터 오는 23일 24시까지다. 타라르 장관은 성명에서 "파키스탄은 선의로, 이슬람 규범에 따라 이러한 조처를 했다"면서도 공격 및 테러 사건이 발생하는 경우보다 강도 높은 군사 작전을 즉각 재개할 것이라고 경고했다.

파키스탄 측의 전투 중단 발표 직후 자비울라 무자히드 아프간 탈레반 정부 대변인도 X에서 사우디·카타르·튀르키예의 요청으로 방어 작전을 일시 중단한다고 밝혔다.

이번 교전 중단은 사우디 등 주변 3개국의 지원이 주요 동력이 됐다. 사우디 등은 지난해 10월 양국 간 무력 충돌 이후 휴전을 도왔고, 지난달 교전이 재개된 이후에도 휴전 중재를 위해 노력했다.

다만 파키스탄과 아프가니스탄은 최근 파키스탄의 공습으로 수백 명이 숨진 것과 관련해 진실 공방을 지속 중이다. 전날 시라주딘 하카니 아프간 내무부 장관은 지난 16일 파키스탄군이 카불의 마약 재활병원을 폭격해 408명이 숨지고 265명이 다친 사건의 책임을 반드시 묻겠다고 밝혔다.

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반면 파키스탄측 타라르 장관은 "아프간 정권 관리들과 일부 언론이 퍼뜨리는 허위 주장과는 달리 민간인이나 인프라는 (이번 공습의) 표적이 되지 않았다"며 군사시설과 테러 지원 기반시설을 정확히 목표로 삼았다고 주장했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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