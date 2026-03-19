19일 경제사회노동위원회 1기 출범식

李 "고용유연화 혜택 기업은 상응하는 부담"

이재명 대통령이 19일 경제사회노동위원회 제1기 출범을 맞이해 청와대에서 열린 노동정책 토론회에서 전문가 발제를 듣고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 19일 노동개혁의 방향으로 '고용유연화'와 '사회안전망 강화'를 제안했다. 다만 한쪽의 희생을 요구하는 방식을 지양하고, 노동자가 고용유연화를 받아들일 수 있는 환경을 만들어야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 경제사회노동위원회 1기 출범식에 참여해 "고용유연성을 확보하는 게 부담이지만 사회안전망을 튼튼하게 갖추고, 기업도 안정적 정규직 일자리를 늘리는 방향으로 갈 수 있다"고 말했다.

이 대통령은 "정규직 노동자 입장에서는 '해고는 죽음이다' 이런 생각을 하고 현실이 실제 그렇다"며 "그러니 기업 입장에서는 정규직으로 뽑으면 유연하게 대응하기 어려운 상황이 되고 아예 정규직으로 안 뽑는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "모든 게 악순환 같다"고 꼬집었다.

이어 이 대통령은 "문제는 불신이다. 양보했다 어떻게 될지 모른다는 불신이 수십 년 쌓인 것이라 쉽게 해소하기 어려운 것 같다"면서 "어려운 현실이어도 가야 될 길은 명확하다. 바꿔야 한다"고 개혁 의지를 드러냈다.

이같은 문제의 해법으로 이 대통령은 "노동자들이 기업이 원하는 고용유연성을 수용할 수 있는 상황을 만들어야 한다"면서 "모두가 받아들일 수 있는 합리적 환경을 만들어야 한다"고 설명했다. 그러면서 "고용유연성이 일부 양보 될 경우 생길 문제를 보완하는 이상의 대책이 있어야 한다"고 부연했다.

또 이 대통령은 "사회안전망 강화는 비용이 들고 고용유연화에 따라 기업은 혜택을 본다"며 "그에 상응하는 부담을 하는 게 바람직하다"고 말했다.

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다만 이 대통령은 강압적이고 일방적인 방식의 개혁은 지양해야 한다고 밝혔다. 그는 "(경사노위에서) 강제로 표결하고 의결해서 내 마음에도 없는 걸 강제로 시키니 안 하겠다 이런 쪽도 상당히 있다"며 "이번에는 의결하고 그런 것 말자. 일단 대화하고 서로 인정하자"고 제안했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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