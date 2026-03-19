전국 닭요리·지역 명소 잇는 'K치킨벨트' 가동…"새로운 미식여행 코스로 육성"

농식품부, 'K치킨벨트' 구축 계획 발표

대한민국 전역을 '글로벌 미식 허브'로 만드는 'K치킨벨트'가 전격 가동된다. 정부는 치킨은 물론 춘천의 닭갈비, 안동의 찜닭 등 전국의 다양한 닭요리와 지역의 역사·문화·특산물과 연계한 미식거점으로 구축할 방침이다.

농림축산식품부는 19일 한국관광공사 서울센터에서 K치킨벨트 구축 계획을 공식 발표했다.

농식품부 관계자는 "K미식벨트는 지역의 특색 있는 식재료와 음식을 지역 명소 등과 연계해 내·외국인 관광객을 유치하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진 중인 사업"이라며 "지난 2024년부터 장(醬)류·김치·인삼·전통주 등을 주제로 한 미식벨트가 조성돼 운영 중이며, 올해는 외국인이 가장 선호하는 한식 메뉴인 치킨을 중심으로, 삼계탕·닭강정 등 다양한 닭요리를 아우르는 치킨벨트를 구축할 계획"이라고 설명했다.

K치킨벨트는 전국의 다양한 닭요리를 지역의 역사, 문화, 특산물과 연계해 하나의 K미식 벨트로 연계할 예정이다. 예를 들어 춘천의 닭갈비와 안동의 찜닭, 목포의 닭요리 등 대표 메뉴는 물론 지역의 숨은 맛집과 한국관광공사 선정 'K-로컬 미식여행 33선'을 촘촘하게 엮어 외국인 관광객들이 찾아올 수 있도록 글로벌 미식 거점을 조성한다.

정부는 이번 프로젝트를 통해 지역 농가와의 상생 모델도 구축할 계획이다. 의성 마늘과 창녕 양파 등 지역 특산물을 활용한 시그니처 메뉴나 지역 관광 자원 등과 연계한 다양한 체험 프로그램도 선보일 예정이다. 또 기존 치킨업계의 제조 인프라를 견학·체험 프로그램으로 개발해 오감을 만족시키는 체험형 관광 자원으로 제공할 계획이다.

농식품부는 '나만의 K치킨 벨트(성지)' 대국민 참여 이벤트도 시작한다. 국민 누구나 지역의 숨은 치킨 맛집과 닭요리 특화거리, 관련 역사적 스토리가 있는 장소 등을 추천할 수 있으며 향후 치킨벨트 조성에 활용할 예정이다.

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송미령 농식품부 장관은 "치킨은 전 세계인이 즐기는 대표적인 K푸드"라며 "K치킨벨트가 한국을 찾는 관광객들에게 새로운 미식 여행 코스로 자리매김하고, 전 세계인의 글로벌 미식 허브가 될 수 있도록 치킨 및 관광업계 등과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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