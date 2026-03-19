엄마손파이·포켓몬빵 값 내린다…과자·아이스크림 일부 가격 인하

내달부터 적용…라면·식용유 이어 업계 대응

과자·빙과 업계가 다음 달부터 과자, 아이스크림 일부 품목의 가격을 인하키로 했다. 정부의 가공식품 물가 안정 압박이 이어지면서 라면, 식용유에 이어 과자, 아이스크림 가격도 내려가게 됐다.

롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 112,400 전일대비 2,500 등락률 -2.18% 거래량 3,670 전일가 114,900 2026.03.19 11:00 기준 관련기사 [오늘의신상]말차와 파스퇴르의 만남…롯데웰푸드 '제주말차라떼' 출시 [오늘의신상]커피랑 '찰떡궁합'…롯데웰푸드, 롯샌 파스퇴르 순우유맛 출시 롯데웰푸드, 신동빈 회장 사내이사 재선임…자사주 10만주 소각 전 종목 시세 보기 는 이날 '엄마손 파이' 2종의 가격을 2.9% 인하하고, '청포도캔디'·'복숭아캔디'도 4.0%씩 가격을 낮춘다고 밝혔다. 빵 제품인 '기린 왕만쥬'는 100원(6.7%), '기린 한입꿀호떡'은 200원(5.3%) 가격 인하를 단행하며, '찰떡우유빙수설'과 '와 소다'도 각각 6.7%, 20.0% 가격을 내린다.

오리온도 4월 출고분부터 배배, 바이오캔디, 오리온웨하스 등 3개 제품의 가격을 평균 5.5% 인하한다. 제품별로 배배는 1500원에서 1400원으로, 바이오캔디는 2000원에서 1900원, 오리온웨하스는 4200원에서 4000원으로 가격을 내린다.

삼립도 '포켓몬빵' 2종의 가격을 100원(5.6%) 낮추고, '건강빵 시리즈' 3종은 100원씩 가격을 내린다. 빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 74,500 전일대비 1,300 등락률 -1.72% 거래량 10,348 전일가 75,800 2026.03.19 11:00 기준 관련기사 [오늘의신상]당류·칼로리 부담 없앤 '빙그레 제로 아이스티' 2종 출시 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업' 고강도 물가 잡기…연초 식품가격 '도미노 인상' 사라졌다 전 종목 시세 보기 는 ▲'링키바(카톤)' ▲구슬폴라포 키위&파인애플 ▲왕실쿠키 샌드(피넛버터) ▲밀키프룻 2종 ▲로우슈거데이 2종 ▲냠 등 8개 제품 가격을 6~10% 인하해 판매한다.

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앞서 지난 16일 농심 농심 close 증권정보 004370 KOSPI 현재가 373,000 전일대비 5,500 등락률 -1.45% 거래량 9,596 전일가 378,500 2026.03.19 11:00 기준 관련기사 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) [클릭 e종목]"'케데헌' 협업에도 아쉬운 美수출…농심 목표가 유지" 전 종목 시세 보기 은 쫄병스낵 4종 가격을 일부 인하한다고 밝혔다. 같은 날 해태제과도 '계란과자 베베핀'은 1900원에서 1800원으로 5.3%, '롤리폴리'는 1800원에서 1700원으로 5.6% 인하했다. '롤리폴리' 대용량 제품도 5000원에서 4800원으로 4.0% 낮췄다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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