태백시, 삼수·황연권 대개조

스쳐가는 곳에서 머무는 곳으로

시, 250억 규모 도시재생 승부수

강원도 태백시(시장 이상호)가 태백의 관문인 태백역 일대를 중심으로 교통, 주거, 상권, 생활 인프라를 유기적으로 연결하는 삼수·황연권 재편에 속도를 내고 있다.

시는 도시재생사업과 교통망 확충, 주거환경 개선, 상권 활성화를 동시에 추진해 관문-체류-정주-상권으로 이어지는 도시 구조를 단계적으로 구축해 나간다는 계획이다.

태백시청 전경. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

도시재생… 관문을 '체류 거점'으로 바꾼다

삼수·황연권 변화의 핵심은 태백역 사거리 일원을 중심으로 한 도시재생사업이다.

태백시는 250억원 규모의 지역특화 도시재생 공모사업에 재도전하며 이 일대를 교통·관광·상권 기능이 결합된 '연결과 체류 중심의 원도심'으로 조성할 계획이다.

특히 버스터미널 현대화를 위해 영암고속과 업무협약을 체결하고 부지 확보 기반을 마련했다.

새롭게 조성될 터미널은 단순한 교통시설을 넘어 여행자 라운지와 관광 안내 기능을 갖춘 복합 거점시설로 조성되며, 태백역 일대 상권을 하나의 호텔처럼 연계하는 체류형 관광 시스템 구축도 함께 추진된다.

이를 통해 태백시는 '도착-체류-경험-연결'로 이어지는 관광 구조를 구축해 스쳐가는 도시에서 머무는 관광도시로의 전환을 본격화한다는 구상이다.

교통 인프라… 철도·도로 연결되는 관문 완성

삼수·황연권은 태백을 찾는 이용객이 가장 먼저 마주하는 교통 거점으로, 교통 인프라 개선도 함께 추진되고 있다.

현재 한국철도공사에서 태백역을 155억원 규모로 리모델링하는 사업이 진행 중이며 이용 환경 개선과 함께 도시 이미지 제고 효과도 기대된다.

또한 EMU-150(ITX-마음)은 당초 2028년 도입 예정이었으나 약 5년 앞당겨 2023년부터 운행을 시작했으며, 향후 기존 열차를 단계적으로 대체해 나갈 예정이다.

이와 함께 영월~태백~삼척 고속도로 사업이 예비타당성조사를 통과한 가운데, 태백시는 향후 노선 계획에 지역이 반영될 수 있도록 관계기관과의 협의를 적극 추진 중이다.

이 같은 철도·도로망 개선과 버스터미널 현대화가 맞물릴 경우, 삼수·황연권은 광역 교통이 집약된 태백의 핵심 관문으로 도약할 것으로 기대된다.

정주환경 개선… 노후 주거지부터 생활 인프라까지

주거환경 개선과 생활 기반 확충도 병행 추진된다.

태백시는 황연동과 삼수동 일원에 약 90억원 규모의 노후주거지 정비사업 공모를 추진해 노후주택과 빈집을 정비하고 생활 SOC를 확충할 계획이다.

이를 통해 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 주거환경을 조성하는 한편, 주민 커뮤니티 공간을 마련해 공동체 기능 회복도 함께 도모한다.

이와 함께 생활권 내 보행환경과 야간경관 개선도 추진된다.

엄목교~태백역 사거리 구간을 비롯한 삼수·황연권 주요 구간에 경관가로등과 LED 라인조명을 설치해 보행 안전과 도시 이미지 개선 효과를 높일 계획이다.

또한 인도 폭이 좁고 전주·통신주로 인해 보행 불편이 발생하는 태백역 사거리~엄목교 구간에 대해 전선 지중화 사업을 검토하고 있다.

관련 사업이 단계적으로 추진될 경우 생활권 전반의 보행환경이 개선되고, 주민들의 일상 편의와 안전성도 함께 향상될 것으로 기대된다.

상권 활성화… '노다지길' 중심 체험형 상권으로

삼수·황연권 일대에서는 상권 회복과 체류형 소비 기반 확충도 함께 추진된다.

태백시는 태백역에서 황지연못까지 이어지는 삼수동 일원에 총 62억원 규모의 '먹거리길 상권활성화 사업'을 추진한다.

이 사업은 상권 환경 개선과 특화 브랜드 개발, 관광 콘텐츠 운영을 통해 '노다지길' 상권 브랜드를 구축하고, 태백의 역사·문화·관광 자원을 결합한 체류형 상권으로 육성하는 것이 핵심이다.

테마거리 조성과 거리 디자인, 야간 경관 연출, 특화상품 및 굿즈 개발, 청년창업 기반 조성, 노후 점포 개선, 상인 역량강화 교육 등 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 다양한 사업이 추진될 예정이다.

이와 함께 상권 접근성과 이용 편의를 높이기 위한 주차환경 개선도 병행된다.

먹거리길 일원은 태백역과 시외버스터미널에 인접한 주요 교통 거점이자, 상권과 주거 기능이 결합된 중심 생활권으로 유동 인구 대비 주차공간이 부족해 이용 불편이 지속되어 왔다.

이에 따라 2024년 시외버스터미널 인근 유휴부지에 공한지 주차장을 마련해 80면 규모의 주차공간을 조성해 운영 중이며, 향후 해당 부지에 공영주차장을 조성해 안정적인 주차 기반을 구축할 계획이다.

이와 함께 2025년에는 목양교회 인근에 18면 규모의 주차공간을 추가 확보했으며, 2026년에는 추가 유휴부지를 활용해 10면 규모의 주차공간을 확충할 예정이다.

"스쳐가는 도시에서 머무는 도시로"

태백시는 이번 사업들을 개별 사업이 아닌 하나의 구조로 연결해 도시 전환을 이끌어낸다는 계획이다.

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태백시 관계자는 "삼수·황연권은 태백의 첫 인상을 결정하는 핵심 지역"이라며 "교통과 관광, 상권과 주거가 유기적으로 연결되는 구조를 만들어 시민과 방문객이 함께 머무는 도시로 바꿔 나가겠다"고 밝혔다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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