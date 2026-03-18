차기 경기도지사 선거 관련 여론조사에서 김동연 현 지사가 더불어민주당 후보 적합도에서 다른 후보들을 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 나타났다.

조원씨앤아이·리서치앤리서치가 지난 16~17일 이틀간 프레시안 의뢰로 경기도 거주 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 전화 면접(CATI) 여론조사를 실시한 결과 경기도지사 민주당 후보 적합도에서 김동연 지사가 31.0%로 1위를 차지했다. 이어 ▲추미애 국회 법사위원장 20.3% ▲한준호 의원 10.8% ▲양기대 전 의원 2.3% ▲권칠승 의원 1.9% 순이었다.

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김동연 지사는 경기도를 5개 권역으로 나눈 권역별 조사에서 모두 1위를 기록했다. 연령대별로는 40대를 제외한 전 연령에서 1위에 랭크됐다.

특히 김 지사는 18세~29세(21.7%), 50대(37.4%), 60대(42.5%), 70세 이상(51.1%)에서 2위인 추 위원장을 오차범위 밖에서 앞섰다. 추 위원장은 40대에서 30.2%를 기록해, 김 지사(18.3%)를 오차범위 밖에서 제쳤다.

더불어민주당 지지층에서는 김 지사 32.7%, 추 위원장 33.6%로 오차범위 내 각축전을 벌이는 것으로 나왔다.

국민의힘 지지층에서는 김 지사가 36.7%로 2.8%에 그친 추미애 위원장을 큰 폭으로 따돌렸다.

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이번 조사의 표본수는 1011명(총 통화 시도 1만71명·응답률 10.0%)이며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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